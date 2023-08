“No hubo un plan para abusar de nadie”, dijo uno de los acusados de la violación grupal de Palermo

El testimonio de las madres de los detenidos

El acusado más comprometido por las pericias de ADN y por los videos en el marco de la causa por la violación grupal de Palermo fue el único de los seis imputados que declaró este lunes en el inicio del juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal. Dijo: “No hubo un plan para abusar de nadie”.

Si bien en principio había trascendido que ninguno había declarado, luego se filtró que solo Ángel Pascual Ramos (24) aceptó hacer una breve declaración, aunque sin contestar preguntas. El resto de los acusados se negaron a declarar en la primera jornada del juicio en su contra. En tanto, en la puerta de los tribunales los familiares de los detenidos reclamaron que todos sean absueltos.

”Yo los conocía previamente, no abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie”, fueron las tres frases que dijo ante los jueces Ramos, según confiaron las fuentes a la agencia de noticias Télam. Justamente, es uno de los más comprometidos en la causa, ya que los videos lo identifican como el primero en abusar de la denunciante en el asiento delantero del auto, y su perfil genético fue identificado no solo en el líquido seminal hallado en la ropa interior y en los hisopados practicados a la víctima, sino también bajo las uñas de la chica, lo que para fiscalía indica que se resistió al acto sexual y llegó a rasguñarlo.

Te puede interesar: Argentina coordinó un operativo internacional en ocho países contra la explotación sexual de menores: 18 detenidos

Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Thomas Fabián Domínguez (22), Franco Jesús Lykan (24), Alexis Steven Cuzzoni (21) e Ignacio Retondo (24) y Ramos llegaron acusados como coautores del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas” al juicio a puertas cerradas que comenzó este lunes y se extenderá hasta el 29 de septiembre. Todos enfrentan una pena en expectativa de hasta 20 años de cárcel por el ataque a una joven en el interior de un Volkswagen Gol blanco ocurrido el 28 de febrero de 2022 en Serrano al 1300, en Palermo Soho.

El video de las detenciones por la violación grupal en Palermo

En la primera audiencia, “se dirimieron cuestiones de fondo”, explicó a la prensa Jorge Alfonso, abogado de Thomas Domínguez, uno de los imputados. El defensor aseguró, a la vez, que “no hay elementos que puedan sostener la división de funciones, es decir, los roles”. Lo hizo en relación a lo que se considera clave en el juicio. Es que durante la instrucción el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández sostuvieron que, si bien no todos los imputados llegaron a abusar de la víctima, hubo una “coautoría funcional” con división de roles.

Al mismo tiempo, el abogado Alfonso se quejó con relación a la prisión preventiva con la que llegaron al debate los acusados: “Hay delitos mucho más graves por los que hay gente en libertad. Acá no hay riesgo procesal, es lamentable”. También adelantó que pedirá la “absolución completa” de Domínguez y que en la última audiencia “se va a explicar lo del consentimiento”.

Te puede interesar: Violación grupal en Palermo: la hermana de uno de los acusados negó el ataque y dijo que se trata de “un relato mentiroso”

En tanto, las madres de dos de los seis jóvenes arrestados cuestionaron la causa judicial, reclamaron por la inocencia de sus hijos y aseguraron que en el caso no hubo violación, sino que la víctima prestó su “consentimiento”.

Imágenes previas al ataque en Palermo

Se trata de Gabriela y Jorgelina, madres de los acusados Ignacio Retondo y Thomas Domínguez, respectivamente, quienes fuera de los tribunales de la calle Lavalle 1171, y junto a una veintena de familiares y amigos, reclamaban este mediodía por la inocencia de sus hijos, exhibiendo pancartas y carteles con frases como “inocentes presos de Palermo”; “justicia sí, escrache no”; “presunción de inocencia, valor en decadencia” y “basta de falsas denuncias”.

“Nosotros sabemos que los chicos son inocentes, que acá no hubo una violación”, dijo al canal TN Jorgelina. “Lo que los medios vendieron al principio no es lo que realmente pasó. Hay chicos que están fuera del auto y otros adentro, pero nosotros sabemos que son inocentes”, agregó la mujer.

Si bien aclaró que es uno de los temas que “se va a discutir en el juicio”, para la otra madre, Gabriela, en este caso “claramente hubo consentimiento”, algo que el fiscal y el juez de la causa descartaron cuando les dictaron a los seis acusados la prisión preventiva.

Te puede interesar: Comienza el juicio contra los seis acusados de la violación grupal en Palermo: será a puertas cerradas

“Si uno ve los videos se ve claramente cómo llega la chica caminando firmemente al auto, cómo sube, cómo baja del auto. Para mí, tan inconsciente no estaba de todo lo que estaba pasando”, dijo la madre de Retondo.

“Hay un montón de incongruencias en el expediente donde ahí demuestran que no estuvieron bien hechas las cosas desde el principio”, agregó la madre de Domínguez.

Los seis acusados por la violación grupal de Palermo

Gabriela explicó que su hijo, Retondo, “estaba en la vereda y el fiscal lo acusa de ser campana”, pero afirmó que según se ve en el video, “delante de él pasaron 58 personas y ¿nadie vio nada? ¿Solamente la panadera vio una violación?”. Lo dijo al respeto de la comerciante y su pareja que, al ver lo que sucedía en el interior del VW Gol blanco, se enfrentaron a los agresores sexuales y llamaron a la Policía.

“Todo el tiempo se habla de una violación y que la panadera salvó a la víctima. Y, sin embargo, en el video se ve que la panadera y el marido le pegan brutalmente a la chica, la podrían haber matado. Así como le pegaron a la chica, le pegaron a todos los chicos. A mi hijo lo agarraron a palazos y a patadas en el piso”, concluyó Gabriela.

Las claves del caso fueron los múltiples videos de cámaras de seguridad, el relato de la propia joven que dejó en claro que nunca dio el consentimiento y el de los testigos que la auxiliaron.

A tratarse de un delito de instancia privada, el juicio será a puertas cerradas. Además de la audiencia de este lunes, está previsto que el debate se extienda durante siete jornadas: 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre. Y la declaración de la víctima no tiene fecha fija, se hará cuando ella esté en condiciones, sin la presencia de los acusados e incluso, si es necesario, de manera remota.

Seguir leyendo: