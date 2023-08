Estos son los asesinos del médico de Morón: el video de la fuga

Fuga de los ladrones que mataron a un médico en Morón

Juan Carlos Cruz, un médico de 52 años que se desempeñaba como jefe del servicio de guardia del Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, fue asesinado ayer por tres ladrones que lo interceptaron para robarle su auto cuando llegaba a su domicilio en Morón. Ayer, se conocieron las imágenes que muestran cómo se fugaron los asesinos tras concretar el delito y matar al vecino. También, las filmaciones que los muestran en la previa del hecho.

Fuentes municipales consultadas por Infobae precisaron que una de las cámaras municipales apostadas en la plaza San José, ubicada a unas 12 cuadras del cruce de las calles Lanús y Gregoria Pérez, donde Cruz fue ejecutado, captó a los tres sospechosos caminando hacia el lugar donde minutos después cometerían el homicidio. Eran las 16.54, según el registro del video, cuando cruzaron el parque a plena luz del día.

Luego, otras cámaras los mostraron en detalle: Infobae accedió a la captura que ilustra esta nota a través de fuentes judiciales. Se ve a los tres sospechosos, dos de ellos en primer plano, mientras caminan por la calle Lanús.

Tras el crimen, también desde el centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morón, otra cámara instalada sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Sur -en la intersección de avenida Eva Perón y Stevenson- registró la fuga del Fiat Cronos color rojo que le robaron a Cruz a las 17.08. Esa escena fue captada justo en el límite de Morón y Rafael Castillo, a unas cuadras de donde luego los asesinos descartaron el vehículo previamente robado. Al cruzar las vías del tren, giran a la izquierda y desaparecen del radar.

Fuentes del caso informaron a Infobae que el auto de la víctima apareció a unas 40 cuadras del lugar del crimen, en el cruce de Toluca y Aguirre, en la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza: tenía un neumático pinchado y una puerta abierta.

Video: la previa del crimen en la plaza cercana a la casa del médico

Victoria, la hermana de Juan Carlos, habló sobre su la víctima esta mañana ante varios medios de prensa:

“(Juan Carlos) Estaba feliz. El día anterior había hecho una operación. Hace un mes que estaba como jefe de quirófano y me dijo ‘yo quiero dejar el legado de lo que aprendí, ahora todo es digital, todo es computadora, quiero enseñar lo que a mi me enseñaron, porque no lo enseñan ahora’, esas fueron las últimas palabras que tuvimos en un almuerzo con mis hijas”, recordó la mujer entre lágrimas, rodeada por amigos y familiares.

Con su angustia a cuestas, Victoria explicó que su hermano había ido al que era el domicilio de su madre, que falleció dos años atrás, para buscar un aire acondicionado que necesitaba para la casa que él mismo estaba construyendo. “Mi mamá falleció hace dos años y él había colocado un aire, entonces fue a traerlo porque él estaba construyendo y tenía un aire viejo y dice: ´Me voy a traer el aire’ pero no sabíamos que iba ayer”, precisó.

Victoria, la hermana de Juan Carlos Cruz, expresó su profunda tristeza ante los medios de prensa que llegaron hasta la puerta de su casa en Morón.

Los restos de Juan Carlos serán velados este viernes entre las 9 y las 20 horas en la cochería Pache, ubicada en la Avenida Eva Perón 1.122, partido de Morón.

La causa es investigada por la Fiscalía Nº 7 de Morón, a cargo de Matías Rappazzo. Los homicidas son buscados intensamente, no hay testigos del hecho y las cámaras son la principal pista para seguir el rastro de los hampones.

El crimen del médico de Morón ocurrió pocas horas después de que los padres de Morena Domínguez (11) despidieran los restos de la niña en el cementerio de Lanús. La menor fue abordada el miércoles por la mañana por motochorros que la golpearon para robarle el celular, justo antes de ingresar a la escuela Almafuerte N°60 de Villa Diamante.

