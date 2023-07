Violento asalto a dos hermanas jubiladas: “Siento que actué como una estúpida porque les abrí la puerta”

Entran a robar a la casa de dos hermanas jubiladas en La Matanza y golpean a una de ellas

“No estoy dolorida. Estoy mal porque siento que actué como una estúpida: les abrí la puerta”, se lamentó María Eva Lang, la mayor de las hermanas de 83 y 89 años que fueron asaltadas por tres delincuentes que ingresaron a robar a su casa de la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. La mujer todavía tiene un ojo morado: la golpearon cuando los mordió al resistirse a ser atada.

Todo comenzó el pasado sábado alrededor de las 16.30, cuando los ladrones llegaron a la vivienda de Martha Ana (83) y María Eva Lang (89), ubicada en la calle J. Castellanos al 3200, en la zona Oeste del Conurbano. Mientras uno de ellos tocó el timbre con la excusa de pedir un vaso de agua, los otros dos saltaron la reja y se escondieron detrás de una pared a la espera de que alguien saliera.

Minutos después, cuando una de ellas salió para aproximarse a la entrada a hacer entrega del vaso de agua, los dos delincuentes que estaban escondidos en el patio delantero la amenazaron e ingresaron con ella a la propiedad. Una vez adentro, redujeron a la mujer y a su hermana, a quienes agredieron y despojaron de unos 30.000 pesos.

Te puede interesar: La Matanza: tres ladrones robaron una camioneta cargada de vino y fernet

Eva contó al canal A24 que le entregaron a los ladrones lo que tenían y que fue atacada cuando le mordió la mano a uno de ellos, luego de que la sujetó fuertemente del cuello para maniatarla.

Adelante, Martha Ana Lang (83) y su hermana María Eva (89), quien fue brutalmente golpeada en el ojo derecho al resistirse a ser atada

“Primero pasaron unos chicos y uno me pidió una botella de agua, yo se la alcancé y se fueron. Al rato tocaron el timbre, salió mi hermana y se encontró con dos tipos adentro del patio. Habían entrado por la reja. La empujaron y ahí empezó el problema”, dijo la jubilada.

En ese momento, según contó Eva, ella estaba en su habitación armando la cama. “Nos tiraron a las dos en el suelo y yo les dije: ‘Si buscan plata ahí tienen 30 mil pesos’. Se los dije para que se fueran. Pero en vez de irse uno empezó a revolver todos los placares. No dieron vuelta la casa”, explicó y luego detalló cómo fue que la golpearon: “Nos tenían atadas y uno me puso la mano en el cuello. Yo se la mordí y ahí me pegaron”.

Por su parte, Martha dijo que “nunca” les había pasado algo así, y contó que los delincuentes eran “muy pibes” y que buscaban “dólares y joyas”.

Te puede interesar: Necochea: brutal golpiza de patovicas a un hombre y su hijo en la puerta de un boliche

Oriundas de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, las hermanas Lang viven en ese barrio hace alrededor de 40 años. Antes de jubilares, Eva se dedicó a ser inspectora de la AFIP y Martha fue docente. “Es una lástima hacernos ‘famosas’ por esto pero bueno... Mejor que se sepa para que la gente grande como nosotras se cuide”, coincidieron más tarde en diálogo con LN+.

La causa por el robo quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de turno de La Matanza, que dispuso diversos operativos para dar con los delincuentes.

Seguir leyendo: