Encontraron a una mujer estrangulada en Hilario Ascasubi: investigan si se trató de un femicidio

Una mujer de 35 años fue encontrada sin signos vitales y con marcas de estrangulamiento en su cuello en su vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi, perteneciente al partido de Villarino. Los investigadores señalaron que podría haberse tratado de un femicidio pero, hasta el momento, no se realizó ninguna detención por el caso.

El hecho ocurrió el martes 18 de julio a las 12:30 horas aproximadamente, cuando la prima de la víctima, identificada como Verónica Aban, ingresó a la casa situada en la calle 16 entre 21 y 23 del pueblo y se topó con que el cuerpo de la fallecida se encontraba tendido en el suelo. Acto seguido, la familiar se comunicó con la policía para informar lo sucedido.

Los agentes de seguridad se presentaron en el domicilio junto al personal sanitario del área de emergencias del hospital municipal, quienes constataron el fallecimiento de la mujer tras haber inspeccionado a Aban. A raíz del examen visual, el médico legista determinó que a simple vista se podía notar que sufrió “asfixia mecánica” en su boca y que también presentaba signos de violencia en el cuello.

De la misma forma, el especialista en salud apuntó que existían marcas defensivas en los antebrazos y en el dorso de las manos, por lo que la víctima fue trasladada a la morgue para que se le practicara una autopsia que pueda determinar la causa de la muerte, según la información que obtuvo Télam.

El presunto caso de femicidio quedó a cargo del fiscal Jorge Virgo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 especializada en Homicidios del Departamento Judicial Bahía Blanca, el ayudante fiscal de Villarino, Ariel García Dimas, y el auxiliar letrado Nicolás Paggi.

La Policía Científica preservó el lugar para que se puedan realizar las pericias necesarias, luego de que mencionaran que la puerta y el interior de la vivienda no tenían signos de haber sido violentados. En este sentido, los investigadores apuntaron a que podría tratarse de la pareja de Aban, cuya identidad permanece reservada. Se conoció que es parte de la Policía Bonaerense y que cumple sus funciones en el Conurbano. No obstante, por el momento no se ordenó ninguna detención.

A pesar de que no habría indicios de que el hecho hubiera sido la consecuencia de una disputa gestada en un intento de robo, debido a que se encontró un bolso de la víctima que contenía su documentación y el teléfono celular, las autoridades no descartarían ninguna de las hipótesis planteadas, ya que no cuentan con registros fílmicos ante la ausencia de cámaras de seguridad en la zona.

Por otro lado, en la región existió un caso similar a finales del año pasado, cuando un soldado de 23 años confesó haber asesinado a su pareja Agustina Yoselie Nadal Herrera, de 21 años. El crimen sucedió entre la noche del 26 de noviembre y la madrugada del 27, cuando el agresor identificado como Jorge Rojas la golpeó en la cabeza y procedió a estrangularla en un domicilio ubicado en Garibaldi al 400, en la ciudad de Bahía Blanca.

La última vez que la joven había sido vista fue después del partido entre la selección argentina y México por el Mundial de Fútbol Qatar 2022, pero la denuncia por desaparición se radicó el lunes tras no haberse presentado a trabajar en la Base Aeronaval Comandante Espora, en donde oficiaba como marinero segunda voluntaria.

Después de que Rojas confesara el femicidio en la comisaría 4ta, en donde relató que “tras una discusión, mató a su novia para luego colocarla en una bolsa de dormir para posteriormente tirarla en un sector del arroyo Napostá”, el cuerpo de la joven fue hallado en el lugar precisado por el femicida el 30 de noviembre.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, Nadal Herrera falleció asfixiada por “compresión externa de la laringe”, lo que provocó una insuficiencia respiratoria en un contexto catalogado como una “muerte violenta”. Además, los forenses detectaron que tenía moretones en la zona de la cervical, en los costados del rostro y en sectores del cuero cabelludo que indicaron que recibió múltiples golpes antes de perder la vida.

Hasta el momento, el femicida se encuentra detenido bajo prisión preventiva luego de ser acusado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”, puesto que la fiscalía a cargo determinó que Rojas tenía una relación desigual con Nadal Herrera. Asimismo, se espera que el detenido sea condenado a perpetua al momento de realizarse el juicio oral.

