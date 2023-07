Doble crimen de Vicente López: pidieron que Martín Del Rio vaya a juicio por matar a sus padres

Martín del Río

El equipo de fiscales que investiga el asesinato del matrimonio de José Enrique y María Mercedes Del Rio, cometido en agosto pasado en el partido bonaerense de Vicente López, solicitó este lunes que el hijo menor de las víctimas y único detenido por el caso sea sometido a juicio por jurados, acusado de ser el autor de un doble homicidio cuádruplemente agravado.

En un escrito de 100 fojas al que accedió Infobae, los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería requirieron al juez Ricardo Costa, a cargo del juzgado de Garantías N°1 de San Isidro, que eleve la causa a juicio por jurados.

Martín Santiago Del Río, alias “Pato” y de 48 años, está preso y acusado del delito de “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae” (es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo), que prevé como única pena la prisión perpetua.

Según el requerimiento de los fiscales, el 24 de agosto pasado, entre las 17.33 y las 18.30, el denominado “caminante encapuchado” -luego individualizado en la acusación fiscal como Martín Del Rio-, quedó grabado entrando y saliendo de la casa de sus padres, ubicada en Melo 1101, del partido de Vicente López.

Del Rio ingresó a la casa de sus padres por el garaje y llevó a cabo un “plan que previamente había diagramado”, según detallaron los fiscales. Y relataron que , una vez en el interior de la propiedad, “mediante engaño”, los hizo descender hacia el sector del garaje y “abordar su vehículo Mercedes Benz modelo E350 color gris”.

María Mercedes se ubicó en el asiento del conductor, su esposo se sentó del lado del acompañante y Martín del Rio se colocó en el asiento trasero y desde allí disparó. “Actuando sobre seguro, dada la confianza depositada en él por sus progenitores”, destacaron los investigadores y resaltaron que las víctimas eran “dos personas de avanzada edad” y que el padre tenía “problemas de movilidad reducida”.

“Se valió de toda la situación, es decir la falta de precaución y escasa posibilidad de actos de defensa, por lo que arremetió a su padre por la espalda, efectuándole tres disparos con una pistola calibre 9 mm, los cuales impactaron en la zona cervical derecha, intercostal izquierda y en el muslo izquierdo y concomitantemente con ello, le efectuó un disparo a su madre a una distancia de menos de cincuenta centímetros de la cabeza, cuyo proyectil ingresó por la zona superior a la ceja derecha generando la pérdida del globo ocular derecho, todo lo cual provocó la muerte inmediata”, describieron.

Luego, según los fiscales, Del Rio simuló una escena de robo dentro de la casa y se llevó el equipo de grabación de las cámaras de seguridad ubicadas dentro de la vivienda. Así, caminó 30 cuadras hasta la zona de Núñez, donde había dejado estacionada su camioneta Mercedes Benz. En el interior del coche estaba su celular.

Luego, se dirigió hasta el departamento de su suegro que a veces usaba de oficina y que está ubicado en Arredondo 2.465 del barrio porteño de Colegiales. Sospechan los investigadores que allí se dio una ducha y aprovechó para descartar evidencia. Las cámaras registran su salida a las 20.53.

Se subió a su camioneta y fue hasta el departamento que había alquilado en el exclusivo edificio “Forum Alcorta”, ubicado en Ramsay 2.055, en Belgrano. Allí estuvo hasta las 22. Las cámaras de seguridad del barrio Barrancas del Lago del complejo de countries Nordelta de Tigre donde vivía, lo tomaron a las 23.07 solo y en su auto.

Para los fiscales, la decisión de matar a sus padres estuvo motivada en el hecho de “no poder prolongar la mendacidad en torno a la operación inmobiliaria referente a la Unidad N° 31 B, del Edificio “Chateau” ubicado en Av. del Libertador N° 7050 de C.A.B.A. y de poner al desnudo la imposibilidad de que sus progenitores se mudaran a dicho inmueble, tal como se lo habían encomendado a partir del poder amplio general y de disposición que le habían conferido para ocuparse de ese tipo de transacciones”.

Además, destacaron los investigadores “los recaudos adoptados” por Del Rio al llevarse DVR del sistema operativo de las cámaras de seguridad de la casona, “el esfuerzo por ocultar su rostro”, el montar una escena de aparente robo al dejar desorden y de “la posible sustracción de elementos de valor”, tales como: USD 10 mil, 1,5 pesos, 50 lingotes de oro de 10 gramos y varios diamantes. Todo eso, sumado a la gran cantidad de disparos efectuados, “dan cuenta del ultra fin por parte de aquél, que no sería otro que procurar su impunidad...”.

El caso

El miércoles 24 de agosto del año pasado, José Enrique Del Rio y su mujer María Mercedes Alonso fueron encontrados asesinados a balazos dentro del Mercedes Benz que solían utilizar y que, a su vez, estaba estacionado en el garaje de la imponente mansión que tenían en Vicente López, uno de los barrios más acaudalados de la zona norte del Conurbano.

La primera en ser detenida fue la empleada doméstica Ninfa Aquino, al incurrir en una serie de inconsistencias en su relato. Luego se supo que se trataba de una mujer particular que, por ejemplo, le tenía miedo a los muertos y cuando veía uno los encerraba para que no la persigan. Finalmente, no tenía que ver directamente con los homicidios y fue sobreseída.

Si bien se creyó que, junto a la empleada domestica, había trabajado alguna banda de delincuentes, rápidamente, y por perspicacias de los investigadores, las hipótesis empezaron a virar hacia el entorno más cercano. Allí creyeron las sospechas. Luego aparecieron las cámaras de seguridad y el caso dio un giro completo.

