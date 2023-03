Exclusivo: la pericia balística que complica al hombre acusado de matar a sus padres por dinero en Vicente López

Martín Santiago Del Rio

El domingo al mediodía llegó la prueba clave. Los investigadores del doble crimen de Vicente López, que tiene como único acusado a Martín Santiago Del Rio, recibieron la pericia balística completa realizado a las vainas y plomos que se encontraron en le escena. El resultado es contundente: las balas con las que asesinaron a José Del Rio y a María Mercedes Alonso corresponden, indefectiblemente, a una de las armas que la familia tenía guardada en un country.

“La pericia podría haber arrojado que no había compatibilidad con ninguna de las armas secuestradas. Sin embargo, dio todo lo contrario. Que se corresponde con una de las pistolas que se secuestró a la familia. Las balas salieron de esa pistola que es una Bersa 9mm. Ya no tenemos dudas de que fue él”, dice uno de los investigadores del caso, a cargo de

Martin Del Rio cuando salía de declarar

Para comprender la importancia de esta pericia, vale recordar brevemente la cronología del caso. El miércoles 28 de agosto del año pasado, José Enrique Del Rio y su mujer María Mercedes Alonso fueron encontrados asesinados a balazos dentro del Mercedes Benz que solían utilizar y que, a su vez, estaba estacionado en el garage de la imponente mansión que tenían en Vicente López, uno de los barrios mas acaudalados de la zona norte del Conurbano.

La primera en ser detenida fue la empleada doméstica, Ninfa Aquino, que incurrió en una serie de inconsistencias en su relato. Luego se supo que se trataba de una mujer particular que, por ejemplo, le tenia miedo a los muertos y cuando veía uno los encerraba para que no la persigan. Finalmente, no tenía que ver directamente con los homicidios y fue sobreseída.

Si bien se creyó que, junto a la empleada domestica, había trabajado alguna banda de delincuentes, rápidamente, y por perspicacias de los investigadores, las hipótesis empezaron a virar hacía el entorno más cercano. Allí creyeron las sospechas.

Luego aparecieron las cámaras de seguridad y el caso dio un giro completo.

La camioneta de Del Rio, luego de asesinar a sus padres

Los fiscales Alejandro Musso, Marcela Semería y Martín Gómez, y agentes de la DDI de San Isidro y Vicente López descubrieron que, en una cámara privada lejana de la zona, se observaba a alguien saliendo de la mansión, justo en el momento en que se cree que se cometieron los crímenes. Comenzaron a realizar el correspondiente seguimiento por imágenes municipales de vigilancia. Así se llegó a descubrir que el asesino tenía una renguera muy particular. Exactamente la misma que tenía Martín Santiago Del Rio, el hijo mayor del matrimonio.

La lupa de los fiscales comenzó a centrarse en él. Luego aparecieron diversos elementos que lo comprometieron aun más: movimientos de las antenas del celular, una amante que confesó cosas relevantes, seguimientos a su camioneta, la pericia a su celular y, finalmente, una indagatoria plagada de contradicciones.

Con todo esto, Martín Santiago del Rio quedó como el úunico detenido acusado, ni más ni menos, que de haber asesinado, por la espalda, a sus propios padres.

La causa, sumamente robusta, tiene una cantidad impresionante de pruebas. Pero faltaba, quizas, una de las más importantes: La pericia balística, es decir, la comparación entre las balas y vainas encontradas en la escena y las armas secuestradas en distintos lugares relacionadas a la familia.

La pericia confirmó que esta es el arma con la que se asesinó al matrimonio en Vicente López

Infobae accedió, en exclusiva, a esa pericia.

La conclusión del informe de 8 páginas habla de que los proyectiles hallados en la escena del crimen pertenecen a la Bersa mini Thunder que está secuestrada en el expediente. En total la pericia constó de dos vainas servidas y cuatro proyectiles. Dice el documento: “Cotejo de vainas y proyectiles. POSITIVO. Los cuatro proyectiles y las dos vainas fueron lanzadas a través del cañón estriado de la pistola 9mm marca “Bersa” modelo “mini Thunder 9″ numero de serie “610104″.

“La pericia es exacta en cuanto a determinar de que arma salió cada balar. Para eso se utilizan diversos métodos. Por ejemplo, para la vaina se analiza el golpe de la aguja percutora y las señales que deja la uña extractora. La uña es la que saca el cartucho de la cámara. Es una especie de marca único e inconfundible”, explica uno de los peritos que trabajo en el expediente.

Hasta este punto no hay ninguna duda. Martín Santiago Del Rio tiene una innumerable cantidad de pruebas en su contra y, a todo eso, se suma esta pericia de que el arma homicida es de la familia. Sin embargo, había varios interrogantes que en la tarde del domingo no le cerraban a los fiscales y tuvieron que trabajar para despejarlos.

La justicia comrpobó que Del Rio mató a sus padres con un arma propia

¿Por qué Del Rio no descartó el arma homicida? Esa respuesta puede resultar sencilla desde la lógica. “Si el descartaba el arma, en algun momento íbamos a ir al country donde estaba guardada e íbamos a notar el faltante, por eso procuró devolverla a si sitio original. Para que no levantar ninguna sospecha”.

Una duda más, quizas la más relevante. El arma utilizada para matar a al matrimonio fue encontrada por la policía el mismo día del hallazgo de los cuerpos en una caja de seguridad en el country San Diego. Sólo tenían acceso él y su hermano Diego ¿Cómo hizo Del Rio para asesinar a sus padres, regresar a su casa y, al mismo tiempo, depositar nuevamente el arma en la caja fuerte del country San Diego para simular que todo estaba intacto?.

Hay una respuesta.

Si la especulación es que asesinó a sus padres a las 18 y los cuerpos fueron encontrados por la empleada doméstica a las 9 de la mañana del día siguiente, tuvo un plazo de 15 horas para hacerlo.

Veamos. La reconstrucción habla de que luego de los crímenes caminó decenas de cuadras hasta volver a su camioneta, que luego fue a dos edificios en CABA y finalmente pasó a buscar a su mujer para volver a su domicilio. Sin embargo, hay una foto que lo delata.

La foto donde Del Rio ingresa sólo a su domicilio la noche del crimen

Hay un fotograma, de la cámara de seguridad del portón del barrio donde vivía Del Rio, que lo ve ingresar en soledad. Se cree que luego de que su esposa se duerma, aprovechó la quietud de la madrugada para ir hasta el Country San Diego, devolver el arma homicida a la caja fuerte y luego regresar a dormir a su casa.

A la mañana siguiente la historia es sabida: Del Rio se despertó y cuando estaba por la autopista Lugones recibió el llamado de la empleada doméstica contándole que había encontrado los cuerpos.

Ahora los fiscales trabajan en conseguir los endebles registros de distintos barrios de Nordelta para confirmar esta lines investigativa. Pero más allá de eso, la resultado de la pericia es lo fundamental: Martín Santagio Del Rio utilizó un arma de su padre para asesinarlo a el y a su madre.

