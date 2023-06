El entorno de la policía de la Ciudad que murió de un disparo dijo que sufría violencia de género y negó un suicidio

Nicole Okonski tenía 24 años

El entorno de Nicole Okonski, una agente de la Policía de la Ciudad de 24 años que murió de un disparo en el pecho luego de una discusión con su pareja, un efectivo de la misma fuerza, negó que se haya tratado de un suicidio y aseguró que la joven sufría violencia de género.

El hecho ocurrió el martes en su vivienda de la localidad bonaerense de Garín, ubicada en la calle Olivera César y General Paz, y está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Escobar. Al lugar, llegó el Comando Patrulla que constató el fallecimiento de la mujer a raíz de una herida de arma de fuego en la zona de su tórax. De acuerdo con el testimonio del novio, identificado como W.R., de 30 años, en medio de una discusión ella tomó su arma reglamentaria y se disparó.

Los agentes secuestraron dos armas reglamentarias: una Pietro Beretta PX4 y una Bersa Thunder Pro, provistas por la fuerza de seguridad porteña a Nicole y su pareja; los celulares de ambos, y resguardaron la escena a la que acudió la fiscal Mabel Amoretti, peritos y médicos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El miércoles fuentes del caso precisaron a Infobae que no existían antecedentes de violencia de género, pero mencionaron que un testigo contó que “tenían problemas de pareja”. La fiscal no detuvo a W.R., puesto que aguarda los resultados de las pericias para definir el caso en el que intervino la Comisaría de la Mujer y Familia de Escobar. Amoretti también convocó un equipo interdisciplinario de la Dirección del Niño, Adolescente y Familia de Escobar. Al momento, la causa fue calificada legalmente como “averiguación causales de muerte”.

La joven compartía un bebé de ocho meses con su pareja

Al respecto, el jueves una amiga de la víctima aseguró que Nicole sufría de violencia de género de parte de su pareja y negó que se haya suicidado. “Nicole no se mató, Nicole amaba vivir, amaba a su hija, amaba su profesión, Nicole no se suicidio, justicia por ella, justicia por su bebé”, publicó en las redes sociales Sol Martínez.

Por el contrario, en su posteo, la joven cercana aseguró que Nicole sufría violencia de género por parte de su pareja con quien tenía una bebé de ocho meses.

Desde la Justicia ratificaron a Agencia Télam, que no existen acreditadas denuncias de Okonski de violencia de género por parte de su pareja; sin embargo, Martínez explicó que su amiga decidió no denunciarlo para que el hombre “no pierda su trabajo”, ya que también era miembro de la Policía de la Ciudad.

En las próximas horas, estarían los resultados de algunos de los peritajes ordenados por la fiscal como el barrido electrónico en busca de restos de pólvora, tanto en las manos de la propia joven fallecida, como en las del novio de la víctima. Mientras tanto, otros peritajes “demoran varios días”, según aclararon fuentes judiciales.

“Ahora una bebé va a vivir por el resto de su vida sin un solo recuerdo propio de su mamá. Mamá que la amaba y soportó maltratos por no exponer a su hija. Las personas que te aman te van a extrañar, te van a recordar y te van a desear un descanso eterno Niky hermosa”, continuó Sol.

“Las personas que te aman van a luchar porque esto se esclarezca, para que el violento no vuelva a VIOLENTAR a nadie más, para que tú hija crezca y se eduque fuera del ambiente nocivo y no merecedor de tan hermoso ser que dejaste acá, en este plano. Vamos a pelear para que tu muerte no sea una más. No tenés que ser una de las tantas olvidadas. Hasta siempre Okonski”, concluyó su amiga.

