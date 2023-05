Salvaje ataque a un colectivero en Escobar: un pasajero que no quiso pagar el boleto lo baleó en una pierna

Balearon a un colectivero de la línea 276 en la ruta 25 en Escobar

La ola de ataques a colectiveros, especialmente en el conurbano bonaerense, parece no dar tregua. Esta vez, un chofer de la línea 276, en la localidad de Escobar, fue baleado en una pierna por un pasajero que pretendió viajar sin pagar el colectivo. Debido a la salvaje agresión, los trabajadores de la empresa Metropol resolvieron hacer un paro en reclamo de seguridad. De acuerdo con lo que trascendió, el atacante fue detenido minutos después por la Policía.

El hecho ocurrió a en la intersección de la ruta 25 y la calle Independencia, en la entrada de Escobar. Una zona conocida El Reloj. Allí, un joven -aproximadamente de 25 años- se subió al interno 1701 y quiso tomar el servicio sin pagarlo. El chofer, identificado como Jorge Piñeiro, comenzó a discutir con el pasajero para impedir que subiera a la unidad sin imaginarse que la disputa se tornaría diametralmente más violenta.

Al ver que el conductor no lo iba a dejar viajar, el pasajero extrajo un arma y le pegó un tiro en la pierna izquierda. Luego, escapó. Sin embargo, fue detenido minutos después por policías de la Comisaría Primera de Escobar mientras caminaba en las inmediaciones de la zona del ataque. Fue acusado de lesiones y abuso de arma de fuego.

El chofer se hizo un torniquete para parar la hemorragia

Los minutos posteriores al ataque fueron filmados por un testigos. Se desconoce si se trató de otro usuario del servicio o de algún compañero. Lo cierto es que en las imágenes se ve cómo el colectivero, sentado en uno de los asientos del coche y sobre un charco de sangre, se hizo él mismo un torniquete para tratar de parar la hemorragia. Luego lo trasladaron al Hospital Zonal Dr. Enrique Erill, donde se recupera.

El ataque ocurrió a menos de 24 horas de otro violento hecho en contra de un chofer. Ayer, tres líneas de colectivos pararon durante casi 6 horas luego de que Claudio “El Ruso” (58), conductor de la línea 440 en la localidad de Grand Bourg, fuera golpeado en la cabeza por tres delincuentes armados.

Según relató, estaba terminando su recorrido nocturno cuando se acercó, sin pasajeros, a una de las terminales de ómnibus de la empresa La primera de Grand Bourg S.A. Apenas estaba listo para retomarlo, a unas 20 cuadras de la estación de tren, en una zona alejada del centro de esa ciudad del partido de Malvinas Argentinas y en dirección a San Miguel, un pasajero se subió a la unidad. Luego, se desató la violencia.

“Me acerco y le paro y atrás de ese chico, suben dos más”, explicó el chofer en Radio Mitre acerca del comienzo de esa pesadilla que vivió de madrugada. “Uno con un revólver me gatilló en la cabeza, tres veces y, al ver que la bala no salió, me abalancé: me la jugué. Y ahí me pegaron el culatazo en la cabeza”, agregó el trabajador acerca de ese difícil momento en donde le robaron la documentación personal, una mochila con todas sus pertenencias, su teléfono celular y hasta el bolso del mate.

Así terminó el chofer luego de recibir el culatazo ayer

Producto del culatazo, Claudio sufrió profundos cortes en la cabeza por lo cual fue atendido en el hospital Malvinas Argentinas en cual le aplicaron seis puntos de sutura. “Fue una desgracia con suerte, pero de todos los días”, anunció uno de los delegados de la empresa.

“Una vecina escuchó el ruido y me dijo que se sintió, te gatillaron tres veces y no salió, pero yo en ese momento no lo sentí, no sé si por miedo o producto de la desesperación. Al verse ellos que me les abalancé encima, porque en estos colectivos los asientos no se corren bien y estamos medio encerrados, me pegan el culatazo y me robaron todo. Me arruinaron, en una palabra”, agregó el chofer entre lágrimas en los ojos. “Hoy la cuento, ya soy viejo, tengo 58 años, me falta un año para seguir trabajando y que te pase esto”, agregó acerca de esta triste coincidencia en relación al crimen del colectivero Daniel Barrientos quien estaba a punto de jubilarse cuando lo asesinaron.

Debido a esta situación, los trabajadores de la empresa de transporte decidieron realizar un paro por tiempo indeterminado que afecta, aparte de la línea 440, a la 740 y 315, todas de la empresa La Primera de Grand Bourg S.A. “El chofer está bien de salud pero muy asustado”, expresó Gonzalo Riera, delegado transportista.

