Una mujer cayó del piso 12 de un hotel en el Microcentro y murió

La zona del hecho

Una mujer cayó del piso 12 del hotel Conte en la calle Carlos Pellegrini al 100: impactó en la terraza de un restaurant contiguo y perdió la vida, en circunstancias que aún quedan por esclarecerse.

Según fuentes policiales, la víctima, identificada como María Alejandra Vázquez, de 48 años, oriunda de San Miguel de Tucumán, se hospedaba en una habitación del piso 12 del hotel, confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El SAME llegó al lugar y constató el fallecimiento. Personal de Bomberos de la Ciudad, de la Brigada Especial Federal de Rescate y de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad trabajan en el lugar. “Llegamos por la caída de una paciente de 48 años desde un piso 12. No sabríamos decir si fue un sucidio. Pasó recién, llegamos a las 7 en punto y estaba fallecida. La policía seguramente va a insepeccionar el departamento”, explicó un médico del SAME en diálogo con el canal LN+

Según declaró el encargado del hotel a los efectivos en el lugar, la mujer ingreso sola en el día de ayer y se tenia que retirar hoy viernes. También, afirmó que atravesaba un tratamiento médico.

Por el hecho, la Justicia inició un expediente por averiguación de causales de muerte dudosa.

Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°48 a cargo de Eduardo Rosende, que dispuso la actuación de la Unidad Criminalística Móvil. El cuerpo de la mujer fue retirado a las 10:45 AM.

NOTICIA EN DESARROLLO