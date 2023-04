Imputaron con prisión preventiva a los acusados de extorsionar al ex jugador de Boca Equi González por 10 millones de pesos

Imputaron con prisión preventiva a los dos detenidos acusados de extorsonar a Ezequiel "Equi" González

Los dos hombres detenidos acusados de extorsionar al ex jugardor de fútbol Ezequiel “Equi” González, a quien le exigieron diez millones de pesos para no dañar a su familia luego de que le robaran otros dos millones en una “entradera”, fueron imputados este miércoles con prisión preventiva.

Los imputados quedaron detenidos el último sábado en una plaza céntrica de la ciudad de Rosario cuando iban al retirar el dinero de la extorsión en una entrega controlada por la policía.

El fiscal Pablo Socca, que investiga el hecho, explicó en una audiencia que el intento de extorsión a González se inició el 27 de marzo pasado y de acuerdo a la investigación, a través de un mensaje de texto, los acusados le pidieron 10 millones de pesos al exfutbolista, quien actualmente administra una empresa, a cambio de no dañar a su familia.

“Es para que vos y tu familia puedan vivir tranquilos. No te hagas el vivo porque tenemos todas las direcciones, fotos, nombres y apellidos, y todas informaciones para hacerte mucho daño. Pensá bien y cuidá a tu familia”, decía el texto.

El propio ex jugador explicó: “Me llegó un mensaje a mi celular el lunes pasado. Empezaron a exigirme el pago de 10 millones de pesos a un CBU a cambio de que no me mataran a mí y a mi familia. Hice la denuncia. Se investigó, hicieron una ‘entrega controlada’ el sábado y los atraparon”, relató en Cadena 3 de Rosario quien surgido en la cantera canalla que también militó en la Fiorentina de Italia, Panathinaikos de Grecia, Fluminense de Brasil y Liga de Quito, además del Xeneize.

Los extorsionadores le exigieron diez millones de pesos para no dañar a su familia luego de que le robaran otros dos millones días antes en una “entradera” (Foto NA: JUAN VARGAS)

Asimismo en el mensaje le enviaron un CBU para que realizara la transferencia y según la investigación, ese CBU bancario estaba asociado a una cuenta a nombre de Jorge Ventura, uno de los imputados.

Ante la denuncia de González, la policía “tomó posesión del celular de la víctima simulando ser la misma” y pactó con el extorsionador la entrega de 3 millones de pesos el 1 de abril a las 10.30 en una plaza ubicada en la intersección de las calles 1º de Mayo y Mendoza de Rosario.

Según informó Télam, allí fue detenido otro hombre, identificado como Esteban Gauna, quien se convirtió en el segundo imputado por el fiscal Socca. Además, se descubrió que el hombre fue una de las dos personas - la otra aún no fue identificada por los investigadores- que el 3 de marzo ingresó a robar en la empresa de González, ubicada en la zona norte de Rosario.

Ese día los dos asaltantes redujeron a empleados del lugar que llegaban a trabajar e ingresaron a la sede empresarial y de allí se llevaron dos millones de pesos en efectivo, aunque los rostros de los ladrones quedaron grabados en cámaras de videovigilancia del local.

Los imputados fueron detenidos el último sábado en una plaza céntrica de la ciudad de Rosario cuando iban al retirar el dinero de la extorsión en una entrega controlada por la policía (@MinSegSF)

Por su parte, Socca imputó ayer también a Gauna por ese robo, y cree que ese hecho y la información recolectada en la entradera fue la que motivó la posterior extorsión al exjugador de fútbol.

Tras la exposición del caso por la Fiscalía, la jueza Valeria Pedrana formalizó la imputación y dictó la prisión preventiva para Gauna y Ventura.

Finalmente sobre lo sucedido y el futuro, González sostuvo: “Sigo apostando al país, todo lo que hice fue mientras jugaba al fútbol. Compré campos, dejé de jugar, invertí y sigo invirtiendo. Tenemos una de las granjas de cerdos más grandes del país con mi empresa, frigoríficos y otras cosas. Pero pensamos seguir igual, estos son escollos que se presentan. Creo que la decadencia va a seguir hasta fin de año y después tenemos esperanzas de que todo va a cambiar”.

Seguir leyendo: