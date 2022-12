Misteriosa desaparición de una maestra en Córdoba: avisó al colegio que no iría a trabajar, salió de su casa y jamás volvió

La docente desapareció el domingo

Lo último que se sabe acerca de Anahí Bulnes, una docente cordobesa de 36 años, es que salió de su casa el domingo pasado en horas de la madrugada sin ninguna de sus pertenencias y jamás volvió. Desde entonces, su familia y la Policía de la provincia de Córdoba la buscan intensamente, pero su paradero todavía es un misterio y las pistas de lo que pudo haber pasado son casi nulas.

Según la denuncia, radicada por sus familiares el lunes horas después de que la vieron por última vez, Anahí se fue de la vivienda que comparte junto a sus padres y sus tres hijas de 14, 12 y 7 en el barrio Altos Sud de San Vicente, ubicada en el sudeste de la capital provincial. Verónica, la hermana, contó en diálogo con distintos medios cordobeses que toda la familia se había reunido el domingo en un campo y que después cada uno se fue a su casa.

De acuerdo con lo que contó, del encuentro familiar también participó su actual novio, con quien está en pareja hace cuatro años pero con el que no convive. Esa noche, regresaron a la ciudad de Córdoba en tres autos diferentes. Su pareja -dijo la hermana- se fue a su vivienda y Anahí se acostó a dormir con sus hijas.

“Una de las nenas se despertó entre la 1 y 2 de la madrugada y ya no estaba, pero se volvió a dormir”, detalló Verónica. Sin embargo, la alerta se dio al día siguiente cuando Anahí no aparecía y con un detalle que todavía complica más la situación: dejó su celular, billetera, DNI, ropa y hasta el auto en la casa. Por ahora es prácticamente imposible de rastrear.

Pero no es el único dato que llama la atención. Verónica contó además que antes de desaparecer Anahí avisó al colegio en el que da clases por la mañana que iba a faltar porque supuestamente iba a llevar a una de sus hijas a un turno médico. Sin embargo, en la escuela que trabaja por la tarde tampoco se presentó a trabajar y mucho menos avisó que faltaría.

“Es la primera vez que sucede, nunca no se presentó a trabajar. Ella es muy disciplinada con sus alumnos”, remarcó Verónica a ElDoce, a quien las autoridades de la institución llamaron porque “estaban preocupados porque no atendía el teléfono y no estaba en el aula”.

La mujer es mamá de tres hijas

En ese sentido, indicó que la mujer no tuvo discusiones ni peleas con su actual pareja pero sí contó que Verónica tiene un antecedente relacionado con la violencia machista: tiempo atrás Anahí tuvo conflictos con el papá de dos de sus hijas.

La búsqueda es intensa. Según indicó el diario La Voz del Interior, grupos especiales de la Policía montaron un operativo ayer por la mañana en la zona de los monoblock Stabio, ubicados en la calle Sabattini al 3100. También se desplegaban integrantes de la Brigada de Investigaciones zona Norte y Sur y efectivos de la Policía Barrial.

“Fue víctima de violencia, tuvo botón antipánico dos años. Hubo un proceso judicial en el medio y últimamente él veía a las nenas, pero sin contacto con ella”, señaló la mujer. Y aclaró que fue al primero que llamaron tras la desaparición de Anahí, pero el ex les dijo que “no tenían contacto”.

En la causa la Interviene la fiscalía del distrito II turno 6, a cargo de Eugenia Pérez Moreno. “Estoy en contacto con la Fiscalía pero no hay información certera de mi hermana”, dijo.

En caso de tener alguna información, la familia pidió contactarse con la Unidad Judicial 8 ubicada en Obispo Castellano 2650 de barrio José Ignacio Díaz, primera sección o comunicarse a los teléfonos 4338586/7 – 4481016 interno 34141. La mujer -dice el comunicado del colectivo Ni Una Menos difundido por la familia- tiene el cabello color castaño largo, ojos color marrón y mide aproximadamente 1,65 m.

