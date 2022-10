“Ella estaba segura de que Pachelo le había robado el perro”, reveló una amiga de María Marta García Belsunce

Susan Murray (Foto Archivo)

A lo largo del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, varias testigos hicieron referencia a la desaparición de Tom, el perro negro de raza Labrador y que tenía un cicatriz en una pata. Las partes acusatorias apuntaron a Nicolás Pachelo como responsable de ello. El fiscal Patricio Ferrari incluso dijo que el ex vecino “no podía tolerar” que, por eso, la socióloga “le hubiera comunicado al barrio el interés de que se vaya” del Carmel. “Pachelo odiaba a María Marta”, sentenció el funcionario judicial.

Este viernes, en la audiencia 36 del debate, declaró Susan Murray, amiga y compañera de María Marta en Missing Children, organización de la que la víctima era vice. La testigo también habló sobre el extravío de Tom y reveló una conversación que tuvo con García Belsunce al respecto.

Tom, el perro Labrador de María Marta que fue secuestrado antes del crimen

“Después de la desaparición del perro, en un momento dado ella me dice que estaba segura de que se lo había robado Pachelo”, aseguró la testigo, que a raíz de un problema de salud prestó testimonio de manera virtual. Según recordó, María Marta también le había dicho que estaba convencida de que el principal acusado por el homicidio tenía a la mascota escondida en la tosquera familiar del acusado.

“Como ella quería ir a buscarlo, le ofrecí acompañarla”, continuó Murray, que además era vecina de la víctima. Eso no prosperó. “Creo que lo del perro fue a mediados de julio, y esa conversación habrá sido en agosto o septiembre. Después no me dijo más nada”, agregó.

En otro pasaje, la mujer reveló otras dos conversaciones que tuvo con Beatriz Michelini, quien era masajista suya y de María Marta. Dijo que la llamó al jueves siguiente del crimen porque le dio “pena” lo que había atravesado, al ser una de las primeras en llegar a la escena del hecho. “Había tenido una situación tan terrible y le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien”.

Murray también le preguntó qué había sucedido. “Como no la había atendido nadie en la casa, fue al Club House y de ahí volvió junto a Carrascosa. Mientras ella bajaba la camilla, Carrascosa le dijo que subiera urgente”, le relató la masajista.

Nicolás Pachelo está siendo juzgado por el crimen de María Marta García Belsunce

Pero a los pocos días, Michelini le dio otra versión. “Volví a preguntarle y ahí me dice que ella se quedó en la guardia porque nadie la atendía en lo de María Marta. Que la hicieron esperar un rato largo y que cuando la autorizaron, entró y que Carrascosa la llamó desde arriba de la casa”. Murray, siempre según su relato, entonces le señaló que le había contado otra cosa, a lo cual la masajista le explicó que “estaba nerviosa y que no era así”. Tras ello, no volvieron a comunicarse.

Allanan la casa de la masajista de María Marta García Belsunce

Efectivos de la DDI San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires allanaron hoy la casa de la masajista Beatriz Michelini, imputada por falso testimonio en el marco del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el objetivo del procedimiento es buscar fichas de varios de los pacientes que atendía en el country Carmel de Pilar en 2002, entre ellas las de la ex esposa del principal imputado, Nicolás Pachelo, y de la propia víctima.

El allanamiento en el domicilio de la mujer, ubicado en la calle Susana Pedrini de Bronzel al 700, en la localidad bonaerense de Pilar, fue ordenado por el fiscal Esteban Álvarez, a cargo interinamente del Area Ejecutiva de Investigaciones Criminales del Departamento Judicial de San Isidro.

La imputación contra la masajista es por tres delitos: falso testimonio, encubrimiento agravado y sustracción de elementos de prueba.

Seguir leyendo