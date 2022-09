Audio: la fría reacción de Martín del Río cuando lo llaman para avisarle que sus padres estaban muertos

Audio: así reaccionó el presunto parricida cuando le contaron que sus padres estaban muertos





“Hola Nina, ¿qué pasó? Me hablás tan rápido que no te entiendo”.

Esa fue la primera reacción de Martín Santiago del Río luego de escuchar un mensaje de audio que le había enviado la empleada doméstica de sus padres, María Ninfa Aquino, a quien en la familia apodaban como “Nina”. “Martín, soy Nina, apurate, corré para acá, tus padres están muertos en el garaje en el auto, dale Martín, por favor, apurate”, había grabado la mujer según el registro al que accedió Infobae y que forma parte de la investigación donde se investiga el doble crimen.

Los mensajes fueron registrados a las 9:01 y 9:02 del jueves 25 de agosto. De acuerdo a la sospecha de los investigadores, a esa hora Martín no sólo ya sabía que sus padres habían muerto, sino que él mismo había ejecutado el parricidio y por ese motivo se encuentra detenido. El audio es un indicio más en su contra, coinciden los investigadores.

En el expediente hay otras grabaciones que fueron clave para que los fiscales acusaran a Martín Santiago del Río de asesinar a sus padres, José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso. La mayoría de ellas sirven para comprobar el móvil económico que pudo haber existido detrás del crimen. Las que se reproducen en esta nota apuntan a un aspecto psicológico: la reacción de una persona que supuestamente escucha por primera vez que habían matado a sus progenitores.

“Apurate Martín, por favor, tus padres están muertos en el garaje, los dos en el auto. Dale Martín, que me estoy muriendo yo también, salí afuera, por favor, ¡vení!”, insiste Aquino en un segundo audio, registrado a las 9:03. Un minuto más tarde, Martín Santiago del Río se comunica con el servicio 911 de emergencias y describe con absoluta tranquilidad la situación. “La mucama de mis padres me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos, que mis padres están muertos en el garaje, recién me acaba de llamar”, relata.

Los investigadores tienen también en su poder los audios que el imputado le enviaba a la empleada doméstica para informarle que estaba camino a la casa de Vicente López pero que el tráfico le impedía avanzar rápido.

Martín Santiago del Rio Vicente Lopez se va de la escena del crimen

De acuerdo a imágenes registradas por casas vecinas, Martín había estado la tarde del día anterior en casa de sus padres. La Justicia cree que en ese momento perpetró el doble crimen. Cada detalle de las imágenes es importante. En el primer video se observa al hombre caminar vestido con ropa abultada, barbijo y gorro. También tiene una bolsa en su mano que tiene impreso el logo la empresa de bienes raices Remax.

El horario que marca la cámara es el de las 18.37, un minuto después de la hora en que se cree que Martín Santiago salió de la casona.

El segundo video es la continuación del primero (ambos fragmentos están unidos en la grabación). Se lo ve al hombre continuar con su huida del lugar del hecho. Se puede observar claramente una forma particular de caminar, como si se tratase de una renguera. Ese fue otro dato clave para los investigadores. Coincidiría con la forma de andar del acusado.

En el video del hall del edificio se ve al detenido salir con una bolsa con peso y regresar con la bolsa vacía. Creen que descartó el DVR en esa maniobra

Los fiscales están seguros de que el sospechoso volvió a buscar su camioneta al barrio porteño de Núñez luego de asesinar a sus padres. Eso fue a las 19.15 del 24 de agosto pasado. Lo saben por el impacto de su celular en las antenas y porque lo ven las cámaras de seguridad. Ahora, también conocen que más tarde se dirigió a un departamento de Colegiales, donde tenía una oficina. Los videos del edificio lo han dejado en claro, como también ha revelado un detalle clave.

Que Del Río había pasado por sus oficinas, ubicadas en la calle Virrey Arredondo es un dato que había sido aportado por P., la mujer que confesó que mantenía con el detenido una relación sentimental.

Pero al ver las imágenes descubrieron un movimiento del sospechoso: a las 20.32 del día del doble crimen, Del Río hijo salió del edificio de Colegiales con una bolsa en la que llevaba algo pesado. Unos 16 minutos después, volvió pero con la bolsa vacía. Creen que fue a descartar el DVR que faltó de la casa de José del Río y María Mercedes Alonso el día en que se descubrieron sus cuerpos en el interior de su Mercedes Benz estacionado en el garaje de la casona de Vicente López.

Este miércoles se había conocido el mapa del recorrido que el acusado hizo seis días antes del homicidio de sus padres junto a su amante que hicieron los fiscales de San Isidro. Luego, realizaron otro con el camino que tomó el sospechoso que salió de la casa de las víctimas. Ambos croquis se reconstruyeron en base a las cámaras de seguridad privadas y municipales. Cuando los compararon eran un calco. Sospechan que ensayó la ruta de escape.

Seguí leyendo: