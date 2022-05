Un juez rechazó el sobreseimiento del policía que baleó a Chano: cuáles fueron las causas

El juez de Garantías N°2 de Campana, Julio Andrés Grassi, rechazó sobreseer al policía que baleó al músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier en su casa del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz en julio del año pasado, tras un pedido formulado por su defensa.

De acuerdo al escrito de cinco páginas al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam, el juez Grassi no hizo lugar al pedido de los abogados, ya que el policía Facundo Amendolara aún no fue indagado en la causa: “El órgano persecutor no ha determinado aún las circunstancias fácticas de la o las conductas que pretende, o no, atribuirle al imputado”.

Es que el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, no llamó a indagatoria al policía, al que imputó del delito de lesiones gravísimas, por considerar que no había mérito para llevarla a cabo. Por eso, los abogados Fernando Soto y Martín Sarabbi solicitaron el sobreseimiento de Amendolara, al considerar por haber actuado en legítima defensa “motivado en una agresión ilegítima que no había provocado”.

“El temperamento postulado por la Defensa Técnica resulta prematuro ya que no se cuenta con la determinación e individualización de las conductas de relevancia penal que serían objeto de la encuesta preparatoria” , argumentó el juez Grassi para no hacer lugar al pedido de los letrados.

Ante la resolución del juez de garantías, los abogados de Amendolara pedirán que sea llamado a declaración indagatoria por el nuevo fiscal de la causa, Alejandro Irigoyen, informaron este domingo fuentes de la investigación. Según uno de los letrados, “así se resuelve la causa”.

Todo sucedió la noche del 25 de julio del año pasado en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar a “Chano”, quien estaba bajo una crisis vinculada al consumo de drogas.

Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, el artista se violentó y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo a Amendolara, quien le disparó. Producto del disparo recibido, el músico estuvo internado 18 días en el Sanatorio Otamendi, donde debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas. Luego, fue trasladado a un centro terapéutico ubicado en la localidad bonaerense de Boulogne, para tratar sus adicciones.

Chano el 4 de noviembre volvió a los escenarios con localidades agotadas en el estadio Luna Park, por lo que debió agregar una nueva función, y ante el público manifestó: “ Quiero pedirles perdón por preocuparlos, voy a cambiar”.

“Les quiero pedir perdón por preocuparlos, a mi familia, a todo el mundo... Les prometo que voy a cambiar. Esta vez sí. En serio, amigos. Los que escribimos somos lamentablemente autobiográficos... Yo no sé si lo mejor está por venir, pero me conviene pensarlo así. Cuando nos ponemos autocompasivos y en víctimas, creemos que tenemos derecho de vivir mal y a pasarla como el orto”, dijo el cantante como preludio al momento más intimista y emotivo de su show.

El posteo de Mariana Charpentier, la mamá de Chano

La última vez que el reconocido artista estuvo internado fue a mediados de abril cuando ingresó a la clínica de rehabilitación Vida Sana Puiggari, en Entre Ríos, para continuar su tratamiento contra las adicciones y realizarse unos chequeos médicos.

El lunes pasado Chano fue hospitalizado nuevamente en el Sanatorio Otamendi: se dijo que padecía un cuadra febril y una afección pulmonar, aunque no hubo información oficial sobre la salud del música. Luego, este viernes fue trasladado a la clínica psiquiátrica Avril para continuar su tratamiento. Siempre estuvo acompañado por su madre Marina. Sus hermanos son quienes lo apoyan en este momento de su vida.

Hace unas horas, la madre del músico quiso transmitir tranquilidad a sus seguidores y agradeció por el apoyo y los mensajes. “Gracias por tanto cariño, tantos rezos y tanto aguante. Estamos todos bien”, escribió la Marina junto con una foto de hace varios años en al que se ve a un Santiago muy jovencito, junto con sus hermanos Bambi y Samantha.

SEGUIR LEYENDO