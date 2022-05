“Tiraron a matar”: el dramático relato de los pasajeros de los micros atacados con más de 90 balazos en Ruta 2

“Fue una pesadilla. Un micro con 45 tiros y el otro con 43, 45, 48, algo así. Fueron 90 tiros entre los dos micros. Realmente fue una locura” , contó esta mañana —todavía shockeada— Cecilia, una de las pasajeras que vivió en carne propia el violento ataque desde una camioneta blanca a uno de los dos micros que circulaban por Ruta 2 en la noche de ayer.

Sucede que fueron dos las violentas balaceras a dos micros con pasajeros que ocurrieron anoche a la altura de las localidades bonaerenses de Chascomús y Castelli, cuando desde una misma camioneta atacaron a tiros a los vehículos, en los que se registraron más de 90 impactos de bala. Según las primeras informaciones, no se registraron víctimas fatales ni heridos. Pero la situación fue dramática y así quedó expuesto en las posteriores declaraciones de los testigos presenciales.

“Antes del cruce con la ruta 41, una camioneta blanca nos tiroteó. Íbamos en los micros y los choferes se tuvieron que agachar. Nosotros pensábamos que era el aire acondicionado, pero era tiro tras tiro”, señaló Ruben, otro de los pasajeros. En diálogo con el portal Ahora Noticias de Mar del Plata, agregó: “Fue algo caótico. Nos tiramos todos al piso, los tiros explotaron el motor”.

El impacto de bala registrados en uno de los micros (gentileza @gabrieliezzi)

“Los choferes están consternados, tiraron a matar” , agregó el hombre. “No creo que nos hayan querido robar ropa. No tengo ni idea por qué nos dispararon”, explicó al portal.

Justamente, en ese sentido, sobre las razones del viaje y el contexto del ataque, Cecilia, una de las pasajeras, relató: “Volvíamos de comprar en un tour de compra. Es una empresa en la que viajamos normalmente, una de las mejores de Mar del Plata. Volvíamos y estábamos casi todas durmiendo”.

La mujer, en diálogo con el canal TN, continuó: “En un momento, tipo siete creo que serían, paramos porque el micro de adelante paró y pensamos que había un desperfecto. No pasó nada y seguimos un ratito y de repente empezamos a escuchar ‘pa, pa, pa’, pero parecía como el ruido de un moto del aire acondicionado”.

“Entonces llamo a la dueña y le pregunto si podía subir porque había ruidos en el motor. De repente volvemos a escuchar ‘pa, pa, pa, pa, pa’ , que se para nuestro micro y al otro que iba adelante no lo vimos más. De repente desde abajo nos gritan: ‘Tirénse al piso que nos están tiroteando’ ”, relató Cecilia.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 de anoche (gentileza @gabrieliezzi)

“Dos ómnibus fueron atacados en la Ruta 2. Uno primero, entre la zona de Chascomús y Lezama. No se detuvo y siguió su marcha. El segundo micro fue atacado cerca de la zona donde está el cruce del Río Salado”, señaló el fiscal de Chascomús que interviene en la investigación, Jonatan Robert. En declaraciones al canal TN, precisó: “La camioneta en ningún momento buscó detener a los micros. Es decir, tenemos la agresión y tenemos muchos testimonios, porque en cada uno iban 22 personas más chofer y acompañante. Por el momento no tenemos establecido que la camioneta haya intentado detener al ómnibus”.

Cecilia, en tanto, agregó en su relato: “Se detuvo el micro porque el motor explotó cuando le dieron. El otro micro que iba adelante de nosotros pudo seguir hasta la delegación de Castelli. Una camioneta blanca fue la que nos venía siguiendo desde Chascomús. Primero se nos cruzó al micro de adelante, después le tiroteó atrás al que lleva el número 17 pero no se dieron cuenta que los habían tiroteado”

“Por lo que nos dijeron los policías —continuó la mujer—, usaron una pistola automática pero de bajo calibre por la cantidad de tiros. Pero no llegó a perforar ningún vidrio gracias a Dios, porque imaginate que si no nos moríamos todos. Si no fuera por los choferes, nos moríamos”.

Por último, aclaró: “La intención no fue ni robarnos, ni hacernos parar. La intención fue que el micro se detenga y le pase lo que le pasó a la empresa en la que nosotros viajamos. Acá hay una interna muy grande. La compañía por al que viajé la maneja una mujer y la verdad es que lo hace muy bien y eso está molestando ”.

Ambos micros, con pasajeros en su interior, pertenecían a la empresa Micro Sur y circulaban con sentido a la Ciudad de Buenos Aires, desde Mar del Plata. Según trascendió, los disparos fueron realizados desde una camioneta Toyota Hilux color blanca.

Tomó intervención en el caso la Departamental Castelli Dpto. Seguridad Vial IV de la Policía de la Provincia de Bs As con intervención de la UFI en turno. Se contabilizaron más de 90 impactos de bala en las unidades, según precisaron fuentes policiales.

“No puedo descartar ninguna hipótesis. Ni la de robo, ni la de amenazas e intimidación. Hasta que no pueda tener más determinado el motivo de esta conducta, no me quiero aventurar”, precisó el fiscal Robert.

En este sentido, aclaró: “El dato que tenemos en común es que es un mismo rodado el que habría realizado los tiros”. Respecto a la cantidad de disparos, Robert no quiso precisar un número total debido a que todavía se realizan pericias en el lugar. “Una de las unidades tuvo que detener la marcha por haber perdido el aceite del motor a causa de un impacto”, comentó.

