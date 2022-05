Violentos ataques con más de 90 impactos de bala a dos micros en Ruta 2

El impacto de bala registrados en uno de los micros (gentileza @gabrieliezzi)

Dos violento ataques a dos micros con pasajeros ocurrieron anoche a la altura de las localidades bonaerenses de Chascomús y Castelli, cuando desde una misma camioneta atacaron a tiros a los vehículos, en los que se registraron más de 90 impactos de bala. Según las primeras informaciones, no se registraron víctimas fatales ni heridos.

“Dos ómnibus fueron atacados en la Ruta 2. Uno primero, entre la zona de Chascomús y Lezama. No se detuvo y siguió su marcha. El segundo micro fue atacado cerca de la zona donde está el cruce del Río Salado”, señaló el fiscal de Chascomús que interviene en la investigación, Jonatan Robert. En declaraciones al canal TN, precisó: “La camioneta en ningún momento buscó detener a los micros. Es decir, tenemos la agresión y tenemos muchos testimonios, porque en cada uno iban 22 personas más chofer y acompañante. Por el momento no tenemos establecido que la camioneta haya intentado detener al ómnibus”.

Los hechos, anticipados esta mañana por el periodista Gabriel Iezzi en el programa “Alguien tiene que decirlo” conducido por Eduardo Feinmann en Radio Mitre, fue registrado en la noche de ayer, alrededor de las 21.30.

Ambos micros, con pasajeros en su interior, pertenecían a la empresa Micro Sur y circulaban con sentido a la Ciudad de Buenos Aires, desde Mar del Plata . Según trascendió, los disparos fueron realizados desde una camioneta Toyota Hilux color blanca.

Tomó intervención en el caso la Departamental Castelli Dpto. Seguridad Vial IV de la Policía de la Provincia de Bs As con intervención de la UFI en turno. Se contabilizaron más de 90 impactos de bala en las unidades, según precisaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 de anoche (gentileza @gabrieliezzi)

Si bien se investigan las razones del ataque, entre las versiones que se conocieron está la posible interna comercial entre empresas de transporte, aunque también existe la sospecha de un intento de robo.

“No puedo descartar ninguna hipótesis. Ni la de robo, ni la de amenazas e intimidación. Hasta que no pueda tener más determinado el motivo de esta conducta, no me quiero aventurar”, precisó el fiscal Robert.

En este sentido, aclaró: “El dato que tenemos en común es que es un mismo rodado el que habría realizado los tiros”. Respecto a la cantidad de disparos, Robert no quiso precisar un número total debido a que todavía se realizan pericias en el lugar. “Una de las unidades tuvo que detener la marcha por haber perdido el aceite del motor a causa de un impacto” , comentó.

“Sí tenemos claro que hubo una agresión por parte de sujetos que se trasladaban a bordo de una camioneta color blanca”, enfatizó el fiscal.

Carlos Aranciaga, director de Defensa Civil de Castelli, detalló que en un primer momento tomó intervención policía de Castelli y luego, al no haber víctimas, se solicitó la intervención de Defensa Civil para contener a los pasajeros que habían quedado a la deriva sobre la ruta.

El funcionario comunal confirmó que hubo alrededor de 90 disparos de arma de fuego y que “de casualidad” no se registraron pasajeros heridos.

Aranciaga detalló que la mayoría de los disparos fueron dirigidos al motor con el objetivo de detener los vehículos, pero también hubo algunos que impactaron en los vidrios. “No ocurrió una desgracia afortunadamente”, añadió.

Finalmente, el funcionario resaltó que el episodio fue algo inédito, que sorprendió a todos en Castelli. “No hay antecedentes de algo así en los últimos tiempos”, concluyó.

El sitio InfoZona, en tanto, señaló que las personas afectadas fueron trasladadas al Polideportivo de la ciudad de Castelli. En tanto, en las horas posteriores y para dar con los sospechosos, se realizó un operativo cerrojo en las vecinas ciudades de Lezama, Pila y Dolores, también en la provincia de Buenos Aires.

“Los choferes están consternados, tiraron a matar”, le comentó uno de los testigos pasajeros, llamado Rubé, en declaración al medio Ahora Mar del Plata.

El hecho registrado anoche recordó a uno ocurrido meses atrás, cuando a fines del año pasado hubo un violento robo a un micro de larga distancia que volvía de la Costa: desvalijaron a 69 pasajeros.

Al menos cinco delincuentes armados asaltaron entonces a un ómnibus de larga distancia con 69 pasajeros en la localidad de San Justo, en la provincia de Buenos Aires. Tras amenazar al chofer y robar pertenencias, los ladrones abandonaron el micro sobre la colectora de la autopista Ricchieri, a la altura del partido de Ezeiza.

