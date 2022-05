“Te voy a matar, voy a ir y te voy a cagar a tiros”: amenazó a su ex y lo atrapó la Policía frente a la casa de la joven

Nicolás Rosati tiene 26 años y es de la localidad de Tolosa, del partido de La Plata. De momento está detenido en la Comisaría de Claypole

El lunes pasado después de las 16, F.D. recibió un WhatsApp que le puso la piel de gallina. “ Te voy a matar ”, decía el mensaje que provenía del teléfono de su ex, Nicolás Rosati. Pero la amenaza no terminó ahí. Para no dejar lugar a dudas, el violento de 26 años se filmó arriba de su auto armando. En la secuencia, desafiante, le decía: “ Voy a ir a tu casa y te voy a cagar a tiros ”. En sus manos exhibía una pistola calibre .22.

Aterrada, F.D. decidió huir de su casa, ubicada en la localidad de Claypole, y llamar al 911 para pedir auxilio. Rápidamente, agentes del Comando de Patrullas de Almirante Brown de la Bonaerense comenzar a realizar recorridas de prevención cerca del domicilio de la víctima. En el trayecto, según supo Infobae, detectaron un Volkswagen Suran en el que se movilizaba el acusado.

“ Estaba enfrente de la vivienda de la joven ”, explicaron allegados a la investigación. Al verse rodeado por el Comando de Patrullas, Rosati quiso escapar y, en una maniobra, le tiró el auto contra uno de los móviles y le abolló el guardabarros delantero derecho. Luego, se bajó del auto y le apuntó a los policías con el arma, la misma que aparecía en los videos que le mandaba a su ex pareja, amenazándola.

Rosati se filmaba con el celular mostrando un arma calibre .22. mientras se dirigía a la casa de la que había sido su novia (Foto/https://www.eldiariosur.com/)

Finalmente, el agresor fue reducido sobre la vereda y quedó detenido en la Comisaría de Claypole, a disposición de la UFI N°3 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Lorenzo Latorre. Se lo acusa de “amenazas, resistencia y daño a la autoridad y portación ilegal de arma de uso de civil”.

“Por el momento no fue indagado. Si tiene antecedentes es probable que quede detenido, caso contrario se lo liberará con una restricción perimetral de acercamiento a su ex pareja ”, indicaron a este medio.

A fines de abril, también en la localidad Claypole, hubo un caso similar. El episodio fue protagonizado por un integrante de la Policía de la Ciudad, acusado de amenazar de muerte a su ex pareja, a quien le reclamaba que no termine la relación.

Después de chocar un móvil policial y amenzar a los uniformados con un arma, Nicolas Rosati quedó detenido (Foto: https://www.debrown.com.ar/)

Según el portal Brown Online, todo comenzó cuando el efectivo se presentó en el domicilio de la mujer denunciante, ubicado en la manzana 53, en el barrio Don Orione y le insistió para retomar el vínculo. Ante la negativa de la mujer, el hombre la amenazó con su arma. “ Te voy a matar como a un sapo ”, le dijo a los gritos.

La amenaza fue escuchada por una vecina que se acercó a ayudar a la mujer. En ese momento, el policía -que estaba con su uniforme- aprovechó para alejarse del lugar. Horas después, la víctima radicó una denuncia y dijo que, durante el tiempo que estuvieron juntos, la insultaba y amenazaba.

La fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N° 2 de Lomas de Zamora, dispuso la detención del policía, quien fue arrestado por efectivos de la DDI de Lomas cuando salía de una vivienda del barrio Don Orione. Quedó imputado de “amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego y amenazas agravadas”.

