Desapareció en Lomas de Zamora y la encontraron en Catamarca un día después: investigan si es un caso de trata

Ludmila Gutiérrez tiene 19 años y desapareció el martes cuando llegaba a cursar a la univerdidad de Lomas de Zamora

Una joven de 19 años, que había desaparecido este martes en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue encontrada sana y salva este miércoles en la provincia de Catamarca: la Justicia investiga si se trató de un caso de trata de personas o de una fuga de hogar.

La búsqueda comenzó en ayer cuando Ludmila Ayelén Gutiérrez fue llevada por su padrino hasta la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), ubicada en el cruce entre la avenida Juan XXIII y la Ruta Provincial N°4, más conocida como Camino de Cintura. La joven fue vista por última vez en el estacionamiento del campus, pero nunca llegó a cursar.

Su familia radicó entonces una denuncia en la Comisaría 9ª de Lomas de Zamora y comenzó una campaña de difusión a través de redes sociales con la foto y las características físicas de Ludmila para encontrarla.

Este miércoles por la mañana, mientras Gladys, la mamá de la joven desaparecida, dialogaba con la prensa en el predio de la UNLZ, recibió un llamado telefónico en el cual le confirmaban que su hija había aparecido. Luego de establecer contacto con Ludmila, la mujer agradeció la colaboración en la búsqueda y brindó algunos detalles sobre la información que le habían dado hasta el momento.

“Ludmila está bien, gracias a Dios. Se encuentra en la provincia de Catamarca” , confirmó la mujer. “Quiero agradecer a todos los medios que hoy se hicieron presentes para poder encontrarla. Agradecer a la facultad, a los alumnos que subieron la búsqueda a Instagram y Facebook ayer, y se viralizó todo. A las compañeras, amigas, a todos”.

Y continuó: “No se pudo hablar. Sólo fue un ‘hola mamá', ‘hola hija, te amo’, y nada más. No me dijeron más nada. La vi, hicimos una videollamada. Lo más importante es que me puso en contacto, la pude ver, ella está bien. No pudimos hablar porque se cortaba. La noté cansada, angustiada, pero bien. Lo más importante es que está bien”.

Ludmila fue encontrada 24 horas después de su desaparición en Catamarca

Gustavo Aguirre, ministro de Seguridad de Catamarca, confirmó esta mañana en diálogo con Canal 13 que la joven fue encontrada en la capital provincial en un estado de confusión, y que fue llevada hasta la Comisaría de la Mujer local, donde fue asistida.

“Ahí pudieron detectar que había un pedido de búsqueda de la provincia de Buenos Aires y se comunicaron con las autoridades correspondientes para avisar que estaba acá. También, se dio intervención a la justicia provincial”, explicó el ministro Aguirre.

Luego, intervino en el caso la División de Trata de Personas y Búsqueda de Personas de la fuerza provincial, por lo que la primera hipótesis que trascendió fue la posibilidad de que Ludmila haya sido secuestrada para ser sometida a explotación laboral o sexual en el Norte argentino.

Aguirre, sin embargo, indicó que la intervención de la División de Trata se dio sólo de forma preventiva hasta el momento. “Al no conocer la razón por la cual estaba acá, preventivamente, se pidió esa intervención”, indicó y deslizó la posibilidad de que se trate también de un caso de fuga de hogar.

“Ella cuenta con un carnet de discapacidad que tenía entre sus pertenencias. También tenía un boleto de colectivo. Será materia de investigación pero, informalmente, la conversación que mantuvo con autoridades policiales es que, tal vez, haya habido una situación personal o familiar que la llevó a tomar esta decisión”, señaló el funcionario.

