Se había separado por violencia de género y apareció asesinada en su casa de La Plata: buscan a su ex esposo

Patricia Alejandra Aybar fue asesinada en su casa de La Plata

La única hija del matrimonio llegó este lunes por la tarde a visitar a su mamá a su casa del barrio Jardín de La Plata. Cuando llegó, le llamó la atención que la puerta estuviera abierta. No bien entró, encontró el cuerpo de su madre tendido sobre el piso, con una herida en la cabeza. Enseguida llamó a la Policía y al SAME, pero fue tarde: murió. Se llamaba Patricia Alejandra Aybar, tenía 56 años y su ex esposo es el principal sospechoso del femicidio. Es intensamente buscado.

Fuentes de la investigación informaron a Infobae que el femicidio ocurrió esta tarde en calle 80, entre 117 y 188, en la capital bonaerense y que no sólo la hija de la víctima contó que sus madre se había separado de su padre por violencia de género sino que el testimonio de los vecinos fue clave.

“ Contaron que escucharon fuertes gritos provenientes de la casa de Aybar, en el marco de una discusión, que también oyeron movimientos de muebles y luego vieron salir al ex de la víctima de la propiedad ”, destacaron las fuentes de la investigación a este medio parte del testimonio de los vecinos.

J.L.R., de 59 años, son las iniciales del sospechoso que la DDI La Plata de la Policía Bonaerense busca intensamente por orden del fiscal de la UFI N°1 de ese distrito María Cecilia Corfield. “Lo vieron subirse a un Peugeot 308 y escapar del lugar”, ampliaron las fuentes consultadas.

La hija de Aybar contó el contexto de violencia de género que padecía su madre a los policías

Fue alrededor de las 16 que la hija de la víctima fue a visitar a su mamá a su casa del barrio Jardín, ubicada a tan solo 13 cuadras del hospital San Martín de La Plata y en las fueras del centro platense. Según las fuentes consultadas, la chica al llegar notó que la puerta de la propiedad estaba abierta y cuando entró se encontró con la víctima.

Cuando ingresó encontró a la mujer sobre el piso: tenía la cabeza ensangrentada. Los médicos del hospital San Martín constataron la muerte, mientras la hija les revelaba a los policías presentes en la escena del crimen que su madre se había separado de su papá porque era víctima de violencia de género.

Los dichos de la hija del matrimonio más el testimonio de los vecinos cerraron el círculo sobre J.L.R, que es intensamente buscado. Sospechan que la mató a golpes será la autopsia la que revelará cómo fueron los últimos segundos con vida de Patricia.

Encontraron asesinada a golpes a Patricia Aybar en su casa de 80 y 118, en La Plata

Según el diario El Día de La Plata, familiares de la víctima reforzaron los dichos de la hija a la Policía y dijeron a las autoridades: “Ya le había pegado en otras oportunidades”.

Noticia en desarrollo