Locura en Villa Lugano: jugaban un partido de fútbol por plata y terminaron a los tiros

Video: el enfrentamiento a tiros en Villa Lugano en medio de un partido de fútbol.

El miércoles por la noche, la cancha de fútbol ubicada en el complejo de monoblocks Lugano I y II se convirtió en un campo de batalla. Dos equipos de la zona de distintos barrios, que se habían citado para disputar un partido por dinero, terminaron a los tiros. El violento enfrentamiento fue filmado por vecinos que miraban el juego desde sus departamentos con escenas de golpes, corridas y gritos.

El partido fue entre dos barrios rivales: jugadores de la villa 16 por un lado y la 20 por el otro.. Por motivos que no fueron completamente esclarecidos, primero comenzaron a golpearse entre ellos. El testimonio de vecinos permitió después conocer que el juego no era únicamente por deporte: habían apostado dinero y como hubo un ganador, al parecer eso fue lo que desató la furia . Después llegaron las corridas, los insultos, hasta que todo se agravó cuando una persona -no está claro si fue un jugador o uno de lo espectadores del partido- comenzó a disparar.

En la imágenes se llega a ver cómo se golpean entre las dos facciones, con los gritos y los tiros como telón de fondo. Mientras tanto, otros que estaban al costado de la cancha como espectadores, corrieron hasta la playa de estacionamiento para refugiarse de los disparos. A los pocos minutos llegaron los efectivos de la Comisaría Vecinal 8A, quienes observaron que en las inmediaciones del campo de juego había una persona golpeada.

Fuentes policiales informaron que se solicitó una ambulancia del SAME que trasladó al hombre al Hospital Santojanni con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida. Respecto a los disparos, los uniformados no hallaron en el lugar personas heridas de bala, pero tras un rastrillaje en la zona se halló una vaina servida. En el video se escucharon varios tiros. No se informó sobre algún detenido.

Un vecino del Barrio Mugica disparó para amedrentar un hombre que agredió a su hija

El ocurrido en Lugano I y II no fue el único tiroteo barrial filmado en los últimos días. El Barrio Mugica también fue escenario de otro tiroteo que también fue filmado por los vecinos. Ocurrió esta semana, en horas de la tarde en una calle interna ubicada entre la Platea 7 y 8. Allí, según comentaron fuentes policiales, el padre de una joven menor de edad comenzó a disparar al aire para amedrentar a un hombre que al parecer la había agredido. El dueño del arma vio cómo la atacó y comenzó a efectuar los tiros.

En el video se escuchan los disparos y se ve cómo un grupo de vecinos trata de enfrentar al presunto agresor, que al no verse e igualdad de condiciones, huyó. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, ningunas persona resultó herida.

La menor de edad, por su parte, fue asistida por personal del SAME con heridas leves y derivada al Hospital Santojanni.

En la investigación de ambos episodios interviene la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 24, a cargo de Aníbal Brunet dispuso se labren actuaciones por el delito de averiguación de lesiones.

