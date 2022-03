Choque y vuelco en Palermo: un auto impactó contra un colectivo en plena avenida Santa Fe y dos personas resultaron heridas

Choque y vuelco en Palermo

Dos personas resultaron heridas hoy por la mañana en el barrio porteño de Palermo a raíz del choque entre un colectivo y un vehículo particular, el cual terminó volcado en plena avenida Santa Fe, a la altura del cruce con calle Salguero. Mientras removían el automóvil involucrado en la colisión, se realizó un corte total de la traza y se sugiere evitar la zona.

Fuentes policiales le confirmaron a Infobae que el accidente vial ocurrió poco después de las 7:30 sobre la avenida Santa Fe al 3400, donde, por causas que aún se desconocen, el conductor de un Volkswagen Polo color blanco realizó una mala maniobra, chocó contra un colectivo de la línea 152 que circulaba por el lugar y volcó sobre la avenida.

A raíz de la colisión, el conductor del automóvil y una pasajera que viajaba en la unidad del transporte público sufrieron heridas y politraumatismos, por lo cual fueron trasladados al hospital Fernández por ambulancias del SAME.

El Volkswagen Polo blanco que terminó volcado en plena avenida Santa Fe.

Un video compartido en Twitter por la Subsecretaría de Emergencias porteña muestra a personal de Bomberos de la Ciudad trabajando en el lugar, mientras efectivos de Policía de la Ciudad redireccionaban el tránsito por calles paralelas.

Al momento de escribir esta nota, continuaban las tareas para remover el vehículo volcado de la traza. Interviene la Fiscalía del Dr. Mauro Andrés Tereszko, secretaría de la Dra. Agustina Carelli.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabaja en la remoción del vehículo volcado en avenida Santa Fe, en pleno barrio de Palermo.

Una semana atrás, el barrio de Palermo también fue escenario de otro violento accidente vial: el conductor de un automóvil perdió el control y terminó incrustado en la parte trasera de un camión estacionado sobre la avenida Córdoba. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que ocurrió después de las cinco de la mañana en la esquina de la avenida Córdoba y Dorrego, donde un auto Peugeot 3008 gris terminó incrustado contra la parte trasera de un camión.

Choque en Cordoba y Dorrego, en Palermo

Personal de la Comisaría Vecinal 15-A de la Policía de la Ciudad arribó al lugar y se entrevistó con el conductor, quien admitió que perdió el control supuestamente a raíz del piso mojado. Por lo pronto no se informó si el motivo fue porque se quedó dormido o si estaba bajo los efectos del alcohol. Las fuentes consultadas por este medio, señalaron que un médico del SAME hizo un control clínico sobre el conductor y concluyó que no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital.

De acuerdo con lo que se puede observar en las imágenes del choque a las que accedió Infobae, el vehículo particular colisionó de tal forma que el parabrisas quedó completamente destruido y, por pocos centímetros, su dueño evitó ser herido. En la filmación, registrada por una cámara del gobierno porteño, se exhibe cómo el conductor tuvo tiempo de reaccionar pero por algún motivo se dirigió directamente hasta el camión. Después de algunas horas, el Peugeot fue removido y el tránsito volvió a la normalidad poco antes del comienzo de la hora pico.

.A causa de la intensa lluvia que caía sobre CABA, se registró otro accidente vial en la esquina de la avenida Directorio y la calle Miró, en el barrio de Caballito. Allí un rodado también perdió el control y chocó. De acuerdo con las imágenes que se observaron gracias al aporte de los usuarios de las redes sociales, el vehículo terminó con el capot abierto y la trompa sufrió daños. Según los primeros datos, tampoco hubo heridos.

Así terminó el auto en Caballito (@jotaleonetti).

