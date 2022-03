Un año sin Tehuel de la Torre: organizaciones políticas y el colectivo LGTBIQ+ reclaman su aparición con vida

Los manifestantes en la marcha para reclamar Justicia

A un año de la desaparición de Tehuel de la Torre (22), distintas organizaciones políticas y el colectivo LGTBIQ+ marchan este viernes para reclamar justicia, “aparición con vida” y que “se reabra la causa” que investiga su desaparición. Esas son las principales consignas que se llevan adelante en la protesta. Los manifestantes piden que a pesar de la elevación a juicio, continúe la búsqueda del joven trans ausentado desde el 11 de marzo de 2021.

La movilización fue convocada por la organización Autoconvocados por Tehuel y comenzó a las 16 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Callao al 200. Allí se desarrolla una radio abierta y se leerá un documento. También habrá un show musical a cargo de Sudor Marika, Ferni de Gyldenfeldt, Bebo Chacoma, Ari Lorenzo, Luvi Torres, Valen Boneto, Anikké y Drag Show.

”¿Por qué a Tehuel no se lo busca con vida? Luego de meses de investigaciones de bajo presupuesto, al corroborar que unas gotas de sangre encontradas en el domicilio del sospechoso Ramos pertenecían a Tehuel, se decide darlo por muerto (…) descartando cualquier otra hipótesis. Estas no son pruebas contundentes para la presunción de muerte y abandono de su búsqueda”, postearon en sus redes sociales quienes impulsan la búsqueda.

Al lugar arribaron distintas organizaciones políticas de izquierda, como el MST, con banderas y carteles con el rostro del joven desaparecido. También parte del colectivo LGTBIQ+ se hizo presente con los mismos reclamos y se mostraron emocionados por la desaparición de Tehuel, un reclamo que se transformó en bandera desde el día en que ocurrió y la pregunta “ ¿Dónde está Tehuel?” s e replica en las calles y en pancartas de las marchas que se hacen los días 11 de cada mes para recordar que el joven trans continúa desaparecido.

Las personas concentran desde las 16 en Casa de la Provincia de Buenos Aires

Tras la lectura del documento, los manifestantes marcharán hacía el Congreso de la Nación . Otras de las agrupaciones que se manifestaron fueron “Las Rojas”, “Pan y Rosas”, “Libre Diversidad-MST”, “Disidencias en Lucha-Izquierda Socialista”, “Isadora en Lucha”, “Agrupación 1969-Partido Obrero”, “Libres y Diversxs-Libres del Sur”, “Frente Arde Rojo”, “La Poderosa”, “Zona LGBT”, y el “Frente Popular Darío Santillán”, junto a pancartas y afiches artesanales con mensajes como “Absolución para Higui”, “Aparición con vida de Tehuel ya!”, “las vidas trans importan” o “quiero siempre poder volver a mi casa con mi mamá”.

Bruno, un joven de 18 años que llegó con sus amigos, dijo a la agencia de noticias Télam que “no se puede aceptar que Tehuel lleve un año desaparecido y las autoridades lo den por muerto sin más evidencias que unas gotas de sangre; estamos acá por él y por todos para que nadie más desaparezca así”.

”Tehuel estaba en camino a una entrevista laboral y para el colectivo trans las oportunidades laborales suelen ser pocas y difíciles de alcanzar, también es muy significativo que haya desaparecido buscando trabajo; que la Justicia ahora considere su desaparición un crimen de odio está muy bien pero lo que hace falta es que respondan dónde está y que le pasó”, completó.

La juventud, presente

Benjamín, integrante de la agrupación LGBTI “1969″, dijo a la agencia que “todo lo que se hizo hasta ahora para encontrar a Tehuel es insuficiente, es necesario que lo busquen bajo la presunción de que está vivo porque todo lo actuado hasta ahora da a entender que se quedaron tranquilos con la hipótesis de que está muerto y no hay esfuerzos para explicar que le pasó y quiénes son los responsables”.

Por su parte, el padre del joven, Andrés, mantuvo una entrevista con Infobae y dijo: “A Tehuel siempre lo buscaron muerto cuando hay más de un indicio de que podría haber sido víctima de una red de trata”. Y agregó: “Me gustaría ir a determinadas provincias y buscar en la parte de las fronteras. Tehuel tiene que aparecer sí o sí. No voy a claudicar en la búsqueda, yo no pierdo la esperanza de que esté con vida. La fiscal se cree que sabe más que yo. Sabrá más de leyes, pero de calle no”.

Una manifestante escribiendo una pancarta en reclamo de la aparición con vida de Tehuel

Hace exactamente un año, Tehuel fue visto por última vez cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos, un hombre que cargaba con una condena de homicidio. Eso fue lo último se supo del joven trans por ese entonces. Su novia realizó la denuncia cuando no regresó a la casa que compartían, y así dio inició a la investigación donde aún se lo busca y que encabeza la fiscal Karina Guyot, titular de la UFI de San Vicente.

Pocos días después de la denuncia que radicó Luciana el 13 de marzo, las sospechas de que algo malo le había pasado a Tehuel se transformaron en certezas y los investigadores concretaron las primeras detenciones. Se trataban de Ramos, el hombre que había ido a visitar, y de Óscar Montes.

Personas que se acercaron para reclamar Justicia por Tehuel

Lo único que sostuvieron ambos detenidos fue que el chico, después de ir a lo de Ramos, se fue y que no supieron nada más. Pero esa versión rápidamente iba a terminar por derrumbarse. La primera prueba en su contra fue el hallazgo de ropa y rastros de sangre de Tehuel en la casa de Ramos. Luego, una foto de los tres tomada a las 20.42 de ese 11 de marzo que desapareció el joven trans.

La imagen se había tomado en la casa de Ramos y fue encontrada en la cuenta de Google de Tehuel. Esa evidencia iba a terminar por enterrar los dichos donde alegaban inocencia los acusados. Sin embargo, ante tremenda evidencia, ninguno de los dos se quebró. Y el paradero de Tehuel sigue siendo una incógnica 365 días después.

"Hace un año que nos falta Tehuel", uno de los reclamos en el lugar

Además, días después de la desaparición de Tehuel, cerca de la puerta de su casa se encontraron su campera y el celular quemados y enterrados. Las pruebas que incriminan a los sospechosos, especialmente a Ramos, son sólidas. Incluye, el cotejo de ADN realizado sobre una mancha de sangre encontrada en una pared en el interior de la casa del detenido, que coincide con los patrones genéticos de joven desaparecido.

En diciembre pasado, la fiscal Guyot elevó la causa a juicio. Ahora, esperan que en los próximos días el juez Martín Rizzo, titular del Juzgado de Garantías Nº 8 de Cañuelas, defina la situación. En tanto, el abogado de Ramos no se opuso. Por lo que los investigadores consideran que, al no objetarlo, de alguna forma acepta la responsabilidad, aunque nunca haya dicho dónde está el joven. En cambio, la defensa de Montes rechazó la elevación a juicio.

En paralelo, distintos organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), pidieron que la causa no se eleve a juicio para que las autoridades no dejen de buscar a Tehuel. Sin embargo, desde la fiscalía informaron a Infobae que, aun con la elevación, van a seguir adelante con la búsqueda.

Fotos: Nicolás Stulberg

