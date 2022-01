Violento robo a una empresaria argentina en Río de Janeiro: “Pensé que se terminaba todo”

"Pensé que se terminaba todo": el relato de la joven asaltada en Río de Janeiro

Una empresaria argentina de 29 años sufrió un brutal asalto en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil: un ladrón armado a bordo de una moto la amenazó, la golpeó e incluso llegó a morderla para robarle el celular.

El violento robo ocurrió el martes por la noche en el exclusivo barrio de Leblón, una zona de clase alta llena de restaurantes y boutiques de moda. La víctima fue Florencia Sosa, una empresaria e influencer catamarqueña que se encuentra de vacaciones en Brasil junto a su grupo de amigos.

Sosa -gerente general de un grupo de empresas dedicadas al servicio de emergencias médicas y medicina prepaga, según indica en su sitio web- contó el episodio en su cuenta de Twitter y luego dio un relato detallado del asalto en sus historias de Instagram, donde cosecha más de 117 mil seguidores y comparte fotos y videos de sus viajes por el mundo y de su estilo personal.

Florencia Sosa tiene 29 años y es gerenta de un grupo de empresas de servicios de salud

“Anoche salimos a cenar a uno de los restaurantes más lindos de Río, en una de las zonas más exclusivas que es Leblón, sobre una calle mega transitada, iluminada, el restaurante explotaba de gente”, contó. “En una cuestión de segundos, mientras bajábamos del Uber hacia el restaurante, yo quedé última para ingresar, apareció una moto que se me cruzó. [El ladrón] me puso contra la pared, me agarró del cuello y me puso el arma en el pecho, amenazándome, mientras me gritaba. Claramente quería mi celular”.

En ese momento, de acuerdo a su relato, su primera reacción fue resistirse para evitar que le sacaran su teléfono. En ese momento se produjo la secuencia más violenta: “En ese forcejeo el tipo me empieza a pegar de una manera brutal y me empieza a morder. Me mordió el brazo, me mordió acá [por su espalda]. Me agarra del pelo, me tira al piso, me vuelve a apuntar mirándome y fue en ese momento donde realmente tuve mucho miedo y pensé que se terminaba todo”.

El delincuente luego subió a la moto y escapó con el celular de la joven, que gritaba mientras la asaltaba, a la vista de vecinos, transeúntes y clientes del restaurante que no intervinieron por la agresividad del atacante.

Las marcas en el brazo de Florencia, luego de que el ladrón la mordiera para robarle el celular

“Yo quedé tirada en el piso, muerta de miedo, en un estado de shock, de bronca, impotencia, de todo lo que se siente en ese momento”, relató la joven, que intentó alertar a sus seguidores de la inseguridad en Brasil y en otros destinos turísticos elegidos por los argentinos para ir de vacaciones.

“Qué tremendo esto de sentirse tan inseguro, de no poder usar ni una cadenita, salir con una cartera, tener que estar con el teléfono mirando para todos lados porque realmente te sentís inseguro”, agregó Sosa.

“Es una pena que esto nos pase, digo ‘nos pase’ porque en Argentina también sucede. Miren que yo viajo mucho, eh, y he estado en los países más peligrosos, más pobres, con gobiernos corruptos, y no creo que pase por eso, es una cuestión de educación, de valores. Me duele tener que vivirlo y contarlo”, agregó. “Así como siempre los animo a viajar y les tiro data y buena energía también me toca pasarles estas malas noticias. Por favor si viajan tengan mucho cuidado, si andan por Brasil, porque la cosa está bastante peligrosa y heavy por todos lados”.

Florencia compartió una captura de la aplicación que permite geolocalizar el teléfono robado

Este miércoles, la joven presentó la denuncia policial por el robo y compartió en sus historias una imagen de la aplicación que permite ver la geolocalización del teléfono que le robaron.

“De mi parte quiero agradecerle no sé si a un tipo o a quien por estar viva, porque esto no pasó a mayores. Estoy golpeada por todos lados, me duele la cabeza”, concluyó. “Estamos bien y ya pasará. Muchas gracias por la buena onda y ojalá que mañana sea un día mejor y podamos seguir con el contenido divertido”.

Tras la muerte de su padre en 2018, Florencia -que es licenciada en Administración de Empresas y Contadora Pública y cuenta con un Master en Finanzas en la Universidad de Yale- se convirtió en la encargada de Minerva, la primera farmacia de Catamarca, situada en San Fernando del Valle de Catamarca, que en agosto de 2020 incorporó un robot de origen alemán que ayuda en las tareas del comercio y evita el contacto entre empleados y clientes.

