“Narcomenudeo”, la principal línea de investigación por el crimen del argentino en Playa del Carmen

Federico Mazzoni, de 47 años, fue asesinado en Playa del Carmen

Federico Mazzoni, un argentino de 47 años que vivía en México, fue asesinado por hombres ayer en el parador de Playa del Carmen en el cual trabajaba. Esta mañana, el fiscal general del estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, confirmó en una entrevista que “la línea de investigación más sólida” es que el crimen tendría que ver con la venta de drogas.

De este modo Montes de Oca, en diálogo con la agencia de noticias EFE, reveló: “Con ayuda de las cámaras se estableció que ingresan dos sujetos al establecimiento, hablan por un breve tiempo con la víctima, lo llevan al baño donde lo privan de la vida y posteriormente huyen en una moto acuática”.

”Llegaron caminando, no tenemos evidencia de que hayan llegado por otro medio, el lugar ya estaba cerrando. Y como se puede ver en algunos vídeos que están circulando los dos huyen en una moto acuática con mucha dificultad por el mal tiempo”, agregó.

Federico Mazzoni trabajaba en el Mamita's Beach desde hacía más de 10 años

El fiscal de Quintana Roo dijo que hasta el momento la principal línea de investigación es el “narcomenudeo” y aseguró que no hay antecedentes de extorsiones ni denuncias previas en este local. ”Hemos estado en contacto con el empleador, con el jefe de la víctima y con otros gerentes y no hay registros de ninguna carpeta de investigación relacionada con el lugar”, agregó.

Del mismo modo, Montes de Oca habló con el canal de noticias TN esta tarde y aclaró en relación al argentino de 47 años: “ De Federico no tenemos ningún antecedente , sí hay otras circunstancias que no las comentaremos. No quiero violar derechos humanos y mucho menos de la víctima, lo que sí puedo precisar es que en este lugar y en los alrededores existe una gran demanda de drogas”, en relación con Playa del Carmen.

El argentino asesinado

Y en relación a esas circunstancias, detalló: “Son temas inherentes a su persona, es lo que puedo decir. No en el contexto de que haya sido amenazado o cualquier otra situación, sino que tiene que ser más personal lo que tenemos, pero no podemos revelarlo en estos momentos ”.

Por otro lado, el fiscal contó que los investigadores se pusieron en “contacto” con el dueño de Mamita’s Beach, lugar en el que Mazzoni era gerente, y dijo: “Hemos intercambiado información”. El propietario del local resulta ser un personaje importante en la trama del crimen, ya que se sospecha que este fue el que se negó a pagarle a los presuntos narcos y por eso efectuaron el brutal ataque . Por el momento, esto último es materia de investigación.

Luego, el fiscal Montes de Oca ahondó en la problemática que se vive en esa zona México con respecto a las organizaciones criminales que parecen dominar el territorio.

“En el estado (Quintana Roo) se cometen aproximadamente entre 50 y 70 homicidios al mes y hasta hoy tenemos 28 homicidios . Para nosotros es un histórico mínimo en materia de homicidios”, detalló y agregó: “Hay mucha demanda de droga aquí, tenemos 20 millones de turistas. Hay algunos que aprovechan esos espacios para cometer delitos o estar inmersos en situaciones de violencia. No digo que Federico haya sido así, no tenemos ningún antecedente pero, sin embargo, el entorno en el que estaba pudo derivar en algún acto de estos ”.

