Un hombre agredió a trompadas al secretario de Salud de General Lavalle: lo culpa porque se contagió COVID

Marcelo Cachagua, secretario de Salud de General Lavalle

Una nueva agresión contra el personal de salud se registró este mediodía en el país y el escenario fue el municipio de General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión un hombre que denunció haberse contagiado de coronavirus en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús local responsabilizó a las autoridades del lugar y tomó a golpes de puño a Marcelo Cachagua (51), Secretario de Salud local.

El hecho fue confirmado por el propio municipio. “Este mediodía el secretario de salud Marcelo Cachagua fue agredido a golpes de puño por un hombre identificado como Diego Cafardo quien le provocó lesiones en su cara”, detalló el sitio oficial de la ciudad.

Según le confirmaron a Infobae fuentes que investigan el caso, todo ocurrió después de una reunión que mantuvo Cachagua con Melina Adauto, enfermera del hospital y esposa del agresor . Al salir de la oficina, el funcionario se topó con Cafardo, quien le preguntó: “¿Te acordás de mí?”. Cachagua respondió que no lo recordaba y le preguntó qué era lo que necesitaba. En ese momento, el agresor le propinó un golpe de puño en el rostro al Secretario de Salud, empujándolo y haciéndolo caer al piso, lugar en el que continuó con la golpiza.

“¡Casi me muero por culpa de ustedes!” , gritó Cafardo mientras golpeaba al hombre. Luego, lo amenazó: “No te quiero ver más acá en Lavalle. La próxima vez que te vea, te voy a matar”. A propósito, Cachagua denunció a su agresor por lesiones leves y amenazas.

Las lesiones en el rostro de Cachagua

Asistido por una persona, el funcionario logró encontrar a su agresor en la vía pública minutos después. “¿Queres más hijo de puta? Cada vez que te vea en el pueblo voy a seguir pegándote, te voy a cagar matando” , le gritó el agresor, quien luego fue detenido por la Policía local.

En el comunicado del municipio, en tanto, se asegura que “el responsable a nivel local del área de salud fue increpado y atacado en la puerta del Hospital Municipal Sagrado Corazón de Jesús”.

La razón de la agresión es una denuncia que realizó Cafardo (49): sostiene que se contagió de coronavirus meses atrás dentro del Hospital. El hombre se había sometido a una intervención cardíaca en otra localidad y los médicos le aconsejaron hacer reposo de un día, para control, en el nosocomio de General Lavalle.

Desde ese momento, el hombre hace responsable al personal jerárquico del Hospital Municipal Sagrado Corazón de Jesús de un supuesto contagio intrahospitalario. “De hecho, hizo una denuncia penal contra la comuna por lo sucedido la cual fue desestimada por la justicia de Dolores”, precisó el comunicado de la municipalidad. En este sentido, según pudo averiguar este medio, la denuncia se realizó en junio de 2021 y fue desestimada en menos de un mes.

A su vez, el portal oficial de General Lavalle precisa que tras el ataque a golpes de este mediodía realizado por Cafardo, “el área de legales del municipio trabajaba para presentar una denuncia penal y solicitar medidas restrictivas para que no pueda acercarse a los lugares en donde desarrolla tareas Cachagua”.

El agresor es esposo de una de las enfermeras del hospital

“En mayo del año pasado el señor ingresó al hospital para el control posterior a una intervención cardíaca y posterior a eso comenzó con síntomas y nos responsabilizó a nosotros de haberse contagiado. Tal es así que él realizó la denuncia penal contra el hospital, la cual fue desestimada en la Fiscalía de Dolores”, contó el Secretario de Salud.

“La esposa de él es enfermera en el hospital y en el día de hoy la cité por una situación que ocurrió particularmente en el geriátrico, para resolverla y ver qué había sucedido. Terminé en buenos términos con ella y cuando salgo para dirigirme a mi domicilio, este señor se me acerca y me consulta: ‘¿Te acordás quién soy?’. Y la verdad que yo nunca lo atendí, nunca tuve una relación médico-paciente con él. ‘No, la verdad que no sé quién sos’, le dije. Y me acerqué como me acerco a cualquier persona que me consulta porque pienso que tiene algún problema o quiere que lo ayude a solucionar algún tema y directamente me pegó una piña en la cara. Yo trastabillé y caí al piso y me siguió pegando en el piso ”, detalló Cachagua en diálogo con el canal TN.

“Él hizo la denuncia y la desestimaron. Si la Justicia hizo eso es porque no hay absolutamente ninguna prueba. Estamos en una pandemia y la posibilidad de que una persona se contagie de COVID-19 puede pasar en cualquier lado”, señaló el profesional de la salud.

Marcelo Cachagua denunció a Diego Cafardo ante la Policía local

A continuación, reflexionó sobre la situación: “Toda la gente está cansada por este tema de la pandemia pero se olvidan que el personal de salud somos los que hemos llevado al frente la pandemia, nos pusimos al hombro la pandemia y hoy en día somos los más castigados por esta gente que considera que somos culpables o responsables de los que le pase a ellos ”.

Al respecto de la denuncia que realizó en la comisaría local, expresó: “Vamos a seguir porque estas cosas no nos pueden suceder a nosotros, menos en circunstancias en las que la gente está cansada. Imaginen nosotros que a toda hora y en todo momento estamos extremadamente expuestos al virus y han muerto colegas nuestros”.

SEGUIR LEYENDO