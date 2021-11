Accidente en La Plata: cruzó en rojo, embistió a una moto y se incrustó en el frente de una casa

El delicuente se había hecho pasar por su nieto y la impulsaba a cambiarle sus billetes porque si no perderían el 70% de su valor

Nuevos problemas para Ronaldinho: la Justicia brasileña lo busca y podría volver a la cárcel

El ex futbolista no habría cumplido con la cuota de pensión que debe abonarle a una ex pareja e ignoró las últimas citaciones del Tribunal