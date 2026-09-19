Ofrecen $25 millones de recompensa para esclarecer el crimen de un joven que fue baleado en Rosario

Maximiliano Gómez, el joven que fue asesinado mientras circulaba por la avenida Circunvalación

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El Gobierno de Santa Fe aumentó la recompensa a 25 millones de pesos para esclarecer el asesinato de Maximiliano Gómez, el joven operario que fue atacado a tiros el 23 de diciembre de 2021 cuando circulaba por avenida Circunvalación, en la zona norte de Rosario.

Gómez tenía 25 años y trabajaba en la fábrica de electrodomésticos, ubicada cerca de la autopista Rosario-Santa Fe, en jurisdicción de Granadero Baigorria. La tarde del ataque había terminado su turno laboral y emprendía el regreso a su casa, en Empalme Graneros, junto con su novia y compañera de trabajo.

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El homicidio ocurrió sobre la avenida Circunvalación, en el sector comprendido entre Baigorria y la bajada de calle Pallière, una zona de tránsito intenso. Según la reconstrucción inicial de la Fiscalía, la pareja viajaba en un Chevrolet Aveo gris cuando fue alcanzada por una motocicleta de alta cilindrada en la que se desplazaban dos hombres.

De acuerdo con La Capital, los atacantes se colocaron junto al vehículo y efectuaron varios disparos mientras ambos rodados estaban en movimiento. Los tiros impactaron en la parte trasera y en las ventanillas del lado del conductor.

El crimen ocurrió el 23 de diciembre de 2021 (Gentileza: La Capital)

Uno de los proyectiles hirió a Gómez en la cabeza. Fue así que el joven murió dentro del auto y su novia, que resultó ilesa, debió tomar el volante para evitar que el vehículo continuara sin control. Finalmente, el Chevrolet Aveo terminó contra el separador de cemento que divide los carriles de la avenida.

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La joven quedó en estado de shock tras el ataque. En los primeros minutos posteriores al crimen relató a los policías que la moto se había aproximado desde atrás y se había puesto a la par del automóvil antes de que comenzaran los disparos. También indicó que los ocupantes llevaban casco, por lo que no pudo ver sus rostros.

La secuencia planteó desde el comienzo un escenario complejo para los investigadores. Los agresores escaparon tras la balacera y, hasta el momento, no hubo información pública sobre detenciones o imputaciones vinculadas de manera directa con el homicidio.

La Fiscalía no encontró un conflicto previo en el entorno de la víctima

En las primeras actuaciones, la fiscal Gisella Paolicelli señaló que no había surgido una hipótesis clara sobre el móvil del ataque. La víctima no registraba antecedentes y su entorno familiar, laboral y afectivo no había referido amenazas, deudas ni conflictos con terceros.

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Compañeros de trabajo de Gómez lo describieron como un operario sin problemas conocidos. Llevaba cerca de siete años en la empresa y, según los testimonios recogidos aquel día, tenía planes de vacaciones con su novia y buscaba ahorrar para comprar un vehículo propio.

El aumento fue solicitado por la Fiscalía Regional 2 ante la falta de avances en la causa

También su ex pareja y familiares destacaron que se trataba de un joven dedicado al trabajo y al estudio. Además, cambiaba turnos en la fábrica para avanzar con una capacitación como perito clasificador de granos, de acuerdo con las declaraciones que brindaron personas cercanas a la víctima en el lugar del hecho.

La Fiscalía dispuso entonces el relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones de la empresa donde trabajaba Gómez y en distintos sectores de Circunvalación. Uno de los datos que surgió en la etapa inicial fue que algunos trabajadores habrían visto una moto estacionada cerca de la salida de la fábrica antes de que el vehículo tomara la ruta.

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Esa línea buscaba determinar si los agresores siguieron a la víctima desde Granadero Baigorria o si aguardaban su salida tras la jornada laboral. La investigación también debía establecer si el ataque estuvo dirigido específicamente contra Gómez o si existió otro elemento que pudiera explicar la emboscada.

Frente a esto, el Gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitaron que cualquier persona que cuente con datos relevantes se comunique con las autoridades. La recompensa de $25 millones está destinada a obtener información que permita identificar y localizar a los responsables del homicidio.

Desde la Fiscalía Regional 2 remarcaron que la identidad de quienes colaboren será preservada tanto durante la investigación como una vez finalizado el proceso judicial. El objetivo es que posibles testigos puedan acercar datos sin exponerse públicamente.

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Las vías habilitadas para aportar información son el teléfono 911, el correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar y las redes sociales de la Fiscalía Regional 2. También es posible presentarse de manera personal en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en la calle Sarmiento 2850.

Además, se pueden recibir datos en las sedes de las fiscalías regionales de Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. A casi cinco años del crimen, la investigación continúa abierta y la recompensa apunta a obtener información que permita reconstruir el recorrido de los atacantes y determinar quiénes ordenaron o ejecutaron el asesinato.