Crimen y Justicia

Ofrecen $25 millones de recompensa para esclarecer el crimen de un joven que fue baleado en Rosario

Maximiliano Gómez tenía 25 años cuando fue asesinado a tiros mientras volvía de trabajar junto con su novia, en diciembre de 2021. La Fiscalía reanudó el pedido de datos para identificar a los atacantes

Maximiliano Gómez, el joven que fue asesinado mientras circulaba por la avenida Circunvalación
Maximiliano Gómez, el joven que fue asesinado mientras circulaba por la avenida Circunvalación
Guardar

El Gobierno de Santa Fe aumentó la recompensa a 25 millones de pesos para esclarecer el asesinato de Maximiliano Gómez, el joven operario que fue atacado a tiros el 23 de diciembre de 2021 cuando circulaba por avenida Circunvalación, en la zona norte de Rosario.

Gómez tenía 25 años y trabajaba en la fábrica de electrodomésticos, ubicada cerca de la autopista Rosario-Santa Fe, en jurisdicción de Granadero Baigorria. La tarde del ataque había terminado su turno laboral y emprendía el regreso a su casa, en Empalme Graneros, junto con su novia y compañera de trabajo.

PUBLICIDAD

El homicidio ocurrió sobre la avenida Circunvalación, en el sector comprendido entre Baigorria y la bajada de calle Pallière, una zona de tránsito intenso. Según la reconstrucción inicial de la Fiscalía, la pareja viajaba en un Chevrolet Aveo gris cuando fue alcanzada por una motocicleta de alta cilindrada en la que se desplazaban dos hombres.

De acuerdo con La Capital, los atacantes se colocaron junto al vehículo y efectuaron varios disparos mientras ambos rodados estaban en movimiento. Los tiros impactaron en la parte trasera y en las ventanillas del lado del conductor.

El crimen ocurrió el 23 de diciembre de 2021 (Gentileza: La Capital)
El crimen ocurrió el 23 de diciembre de 2021 (Gentileza: La Capital)

Uno de los proyectiles hirió a Gómez en la cabeza. Fue así que el joven murió dentro del auto y su novia, que resultó ilesa, debió tomar el volante para evitar que el vehículo continuara sin control. Finalmente, el Chevrolet Aveo terminó contra el separador de cemento que divide los carriles de la avenida.

PUBLICIDAD

La joven quedó en estado de shock tras el ataque. En los primeros minutos posteriores al crimen relató a los policías que la moto se había aproximado desde atrás y se había puesto a la par del automóvil antes de que comenzaran los disparos. También indicó que los ocupantes llevaban casco, por lo que no pudo ver sus rostros.

La secuencia planteó desde el comienzo un escenario complejo para los investigadores. Los agresores escaparon tras la balacera y, hasta el momento, no hubo información pública sobre detenciones o imputaciones vinculadas de manera directa con el homicidio.

La Fiscalía no encontró un conflicto previo en el entorno de la víctima

En las primeras actuaciones, la fiscal Gisella Paolicelli señaló que no había surgido una hipótesis clara sobre el móvil del ataque. La víctima no registraba antecedentes y su entorno familiar, laboral y afectivo no había referido amenazas, deudas ni conflictos con terceros.

Compañeros de trabajo de Gómez lo describieron como un operario sin problemas conocidos. Llevaba cerca de siete años en la empresa y, según los testimonios recogidos aquel día, tenía planes de vacaciones con su novia y buscaba ahorrar para comprar un vehículo propio.

Centro de Justicia Penal de Rosario
El aumento fue solicitado por la Fiscalía Regional 2 ante la falta de avances en la causa

También su ex pareja y familiares destacaron que se trataba de un joven dedicado al trabajo y al estudio. Además, cambiaba turnos en la fábrica para avanzar con una capacitación como perito clasificador de granos, de acuerdo con las declaraciones que brindaron personas cercanas a la víctima en el lugar del hecho.

La Fiscalía dispuso entonces el relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones de la empresa donde trabajaba Gómez y en distintos sectores de Circunvalación. Uno de los datos que surgió en la etapa inicial fue que algunos trabajadores habrían visto una moto estacionada cerca de la salida de la fábrica antes de que el vehículo tomara la ruta.

Esa línea buscaba determinar si los agresores siguieron a la víctima desde Granadero Baigorria o si aguardaban su salida tras la jornada laboral. La investigación también debía establecer si el ataque estuvo dirigido específicamente contra Gómez o si existió otro elemento que pudiera explicar la emboscada.

Frente a esto, el Gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitaron que cualquier persona que cuente con datos relevantes se comunique con las autoridades. La recompensa de $25 millones está destinada a obtener información que permita identificar y localizar a los responsables del homicidio.

Desde la Fiscalía Regional 2 remarcaron que la identidad de quienes colaboren será preservada tanto durante la investigación como una vez finalizado el proceso judicial. El objetivo es que posibles testigos puedan acercar datos sin exponerse públicamente.

Las vías habilitadas para aportar información son el teléfono 911, el correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar y las redes sociales de la Fiscalía Regional 2. También es posible presentarse de manera personal en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en la calle Sarmiento 2850.

Además, se pueden recibir datos en las sedes de las fiscalías regionales de Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. A casi cinco años del crimen, la investigación continúa abierta y la recompensa apunta a obtener información que permita reconstruir el recorrido de los atacantes y determinar quiénes ordenaron o ejecutaron el asesinato.

Temas Relacionados

RosarioHomicidioRecompensaGobierno de Santa FeMaximiliano GómezÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estafa millonaria a una quesería en Mar del Plata: detuvieron a una mujer tras realizar 33 compras con pagos falsos

La pesquisa se centra en comprobantes apócrifos enviados tras pedidos telefónicos, una maniobra que habría afectado las cuentas de una firma productora de quesos

Estafa millonaria a una quesería en Mar del Plata: detuvieron a una mujer tras realizar 33 compras con pagos falsos

Condenaron a un exsargento del Ejército a dos años y medio por abusar de dos soldadas bajo su mando

La Justicia impuso una pena condicional de dos años y medio a Héctor Lorenzo Andersen y ordenó pagar cinco millones de pesos a cada una de las damnificadas

Condenaron a un exsargento del Ejército a dos años y medio por abusar de dos soldadas bajo su mando

Investigan a una expartera de 88 años por la identidad de una mujer registrada en 1970 en Rosario

Una prueba genética descartó el vínculo entre la denunciante y la mujer anotada como su madre. La Justicia federal de Rosario formalizó cargos por presunta supresión de identidad y falsedad documental

Investigan a una expartera de 88 años por la identidad de una mujer registrada en 1970 en Rosario

Pensaban que murió por una enfermedad y la autopsia reveló que fue un femicidio: detuvieron a la pareja

La mujer padecía cáncer de colon, pero la necropsia concluyó que sufrió asfixia mecánica. El expediente continúa bajo la órbita de la UFI N° 4 de Moreno, que deberá reunir las pericias para avanzar con el proceso

Pensaban que murió por una enfermedad y la autopsia reveló que fue un femicidio: detuvieron a la pareja

Cómo sigue la salud del bebé de 28 que fue internado con fracturas y cocaína en sangre

Un nuevo parte médico informó complicaciones en el área de la visión. El fiscal indicó que no tuvo una evolución favorable pese a los cuidados recibidos

Cómo sigue la salud del bebé de 28 que fue internado con fracturas y cocaína en sangre

DEPORTES

Fue el “mejor amigo” de Maradona, estuvo en su casamiento, vivió en la calle y lucha contra las adicciones: “Vivía bebiendo en un banco”

Fue el “mejor amigo” de Maradona, estuvo en su casamiento, vivió en la calle y lucha contra las adicciones: “Vivía bebiendo en un banco”

La historia del boxeador argentino que es barrendero, ganó 100 mil dólares en una pelea y va por otro título internacional

Leandro Petersen se lanza como candidato a presidente de Boca Juniors: “Con un proyecto y siendo profesional, los resultados llegan”

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

TELESHOW

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

El presente de Romina Gaetani tras los golpes de la vida: “La que está hablando hoy, está volviendo a nacer”

Mey Scápola, entre la dirección y la actuación: “Tengo un pie en cada lugar”

La sensual sesión de fotos de Cami Mayan luego de anunciar su pelea en Párense de Manos IV

Chechu Bonelli contó cómo la terapia la ayudó a superar su ruptura de Darío Cvitanich: "Llegué a ir cuatro veces por semana"

INFOBAE AMÉRICA

El partido opositor a Vladimir Putin denunció presiones contra sus observadores en medio de las elecciones

El partido opositor a Vladimir Putin denunció presiones contra sus observadores en medio de las elecciones

Por qué León XIV eligió Uruguay para comenzar su gira por América Latina: la coincidencia religiosa que fue clave

Las elecciones de Brasil definirán el futuro de la alianza con el régimen chino

Dinamarca afirmó que el acuerdo con EEUU sobre la presencia militar en Groenlandia es favorable para la OTAN y Europa

Donald Trump promulgó la ley de sanciones contra Irán y la “flota fantasma” de Rusia