Crimen y Justicia

Estafa millonaria a una quesería en Mar del Plata: detuvieron a una mujer tras realizar 33 compras con pagos falsos

La pesquisa se centra en comprobantes apócrifos enviados tras pedidos telefónicos, una maniobra que habría afectado las cuentas de una firma productora de quesos

La Policía secuestró 95 piezas de queso durante un allanamiento realizado en Quequén (Fuente: 0223)
La Policía secuestró 95 piezas de queso durante un allanamiento realizado en Quequén (Fuente: 0223)
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Una quesería de Mar del Plata denunció una presunta estafa por alrededor de 63 millones de pesos, luego de advertir que 33 operaciones de venta nunca habían sido abonadas. La investigación derivó en la aprehensión de una mujer de 25 años durante un allanamiento realizado en Quequén.

Durante un allanamiento, la Policía secuestró 95 piezas de queso y otros elementos de interés para la causa. La acusada habría realizado las compras con comprobantes de pagos falsos, perjudicando al comercio.

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La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Luis Ferreyra. La investigación busca determinar el alcance de la presunta estafa y establecer si hubo otras personas involucradas.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por La Capital, las operaciones se efectuaron entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre. La clienta habría contactado telefónicamente a la firma marplatense, enviaba una constancia de transferencia y luego enviaba a un comisionista para retirar la mercadería con destino a Quequén.

Cada compra rondaba los 1,5 millones de pesos. La empresa detectó que los supuestos pagos no habían ingresado a sus cuentas al revisar sus registros contables, luego de que otro cliente de la zona advirtiera sobre precios bajos en la reventa de los productos.

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Las constancias de pago estaban vinculadas a una billetera virtual y a una cuenta inexistente. La denuncia fue presentada el 11 de septiembre ante la Justicia.

La sospechosa quedó imputada en una causa por presunta estafa y recuperó la libertad tras negarse a declarar (Fuente: 0223)
La sospechosa quedó imputada en una causa por presunta estafa y recuperó la libertad tras negarse a declarar (Fuente: 0223)

Con la identificación de la presunta compradora y su domicilio, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Mar del Plata autorizó un allanamiento en Quequén. Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Necochea incautó: 95 piezas de queso de distintos tipos, tres teléfonos celulares, una balanza, bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo.

La mujer fue trasladada a Mar del Plata y se negó a declarar ante el fiscal Ferreyra, según La Capital. Más tarde recuperó la libertad, aunque continuará imputada en la causa por el delito de estafa.

La fiscalía deberá analizar los teléfonos, las anotaciones y el resto de los elementos secuestrados para precisar el circuito de comercialización de la mercadería y el perjuicio económico total denunciado por la quesería.

Una zapatería de Mar del Plata sufrió un robo

En un hecho distinto, una mujer de 34 años y un hombre de 42 fueron aprehendidos por el robo a una zapatería del centro de Mar del Plata. La Policia recuperó 18 pares de zapatillas y una notebook Lenovo.

La Policía recuperó la mercadería sustraída y aprehendió a dos sospechosos (Fuente: La Capital)
La Policía recuperó la mercadería sustraída y aprehendió a dos sospechosos (Fuente: La Capital)

El hecho ocurrió en el local Clover, ubicado en San Martín al 3000. El propietario del comercio, un hombre de 57 años, advirtió el ingreso de los delincuentes cuando llegó para iniciar la jornada laboral y revisó las instalaciones.

Los autores habrían ingresado al negocio tras forzar una ventana ubicada en un patio interno. Desde allí accedieron al techo y luego al interior de la zapatería, donde recorrieron el local antes de llevarse la mercadería y la computadora.

Tras la denuncia del comerciante, el Grupo Técnico Operativo (GTO) inició un relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en el área. Las imágenes permitieron establecer la presunta participación de dos personas en el robo.

Con esos elementos, efectivos de la comisaría primera continuaron la búsqueda de los sospechosos. La interceptación se produjo durante una recorrida preventiva en la zona de Independencia, entre Balcarce y Libertad.

La mujer y el hombre trasladaban un bolso con artículos que habían sido denunciados como robados. El dueño de la zapatería reconoció los objetos, que quedaron secuestrados y fueron llevados a la dependencia policial como parte de la investigación.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 14, a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán. La fiscalía ordenó la aprehensión de ambos sospechosos, la notificación de la formación de la causa y el traslado a una unidad penitenciaria.

Según la información judicial, las características del acceso al comercio llevaron a recaratular el expediente como robo doblemente agravado por efracción y escalamiento. La causa continuará con el análisis y las medidas necesarias para determinar la responsabilidad de los dos aprehendidos.

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