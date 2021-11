Vivir con el enemigo: por años fue amenazada y hostigada por un vecino y, finalmente, lo condenaron

Una de las víctimas es actriz, tiene 46 años y era hostigada desde 2008 por uno de sus vecinos del edificio de tres pisos de Caballito en donde vive. Incluso, la Justicia le había dado un botón antipánico pero el hombre nunca cesó en su actitud. En el último tiempo, no sólo le sacaba fotos y la filmaba, sino que la insultaba: “Negra pata sucia” , le decía. Se hartó de vivir con el enemigo y lo volvió a denunciar en junio del año pasado.

Cuatro meses después, otra mujer, también vecina de la actriz y del acusado, lo denunció. Ante la Justicia dijo que recibía insultos sin motivos cada vez que lo cruzaba, pero la última vez le provocó temor: “Dejá de hacer ruido tarada, te voy a prender fuego”, la amenazó.

Ante esto, el acusado, que tiene 31 años, fue condenado a la pena de siete meses de prisión en suspenso y a la realización de tareas comunitarias por diferentes hechos en contextos de violencia de género contra las dos víctimas, ambas vecinas del mismo edificio de Caballito en donde vive.

La pena fue impuesta en las últimas horas por la titular del Juzgado N°20, María Luisa Escrich, a solicitud del fiscal Claudio Silvestri, a cargo de la Fiscalía PCyF Nº 23, y en donde fueron radicadas las denuncias de las mujeres en distintas oportunidades.

“ Pareciera por el comportamiento del imputado que tiene alguna cuestión psicológica pero no hay informe de un profesional porque no se hizo una pericia: la defensa no hizo lugar ”, dijeron fuentes del caso a Infobae ante la consulta sobre la salud psiquiátrica del condenado.

Todo comenzó cuando la vecina de 46 años, que es actriz, denunció que el hombre la molestaba y hostigaba permanentemente desde 2008: la agredía verbalmente sin motivo alguno. “Ante el incremento de las agresiones, que llegaron hasta empujones en la escalera compartida del edificio, decidió denunciarlo en 2017″, detallaron las fuentes consultadas.

La víctima incluso tuvo problemas de salud que le afectaron sus aptitudes artísticas. Por ello, le fue otorgado un botón antipánico y le dictaron al acusado una orden de restricción de acercamiento . Sin embargo, nada cambió.

“Las agresiones verbales sin motivo continuaron y el hostigamiento creció, al punto de que el acusado la filmaba y le sacaba fotos, y también le profería frases insultantes, como ‘negra pata sucia’, de manera constante”, describieron las fuentes con acceso al expediente.

En junio de 2020, en plena pandemia, la actriz presentó una nueva denuncia ante la dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad ubicada en el Centro Integral de la Mujer.

Cuatro meses después, otra vecina de ese edificio de Caballito presentó una denuncia contra el mismo vecino que había acusado la actriz, esta vez, por amenazas. “La joven, de 30 años, narró que siempre recibía insultos sin motivos cada vez que lo cruzaba”, destacaron.

Sin embargo, el último cruce que tuvo fue el detonante, y le provocó temor a la víctima: “Al salir de su departamento y pasar por la puerta de su casa, el imputado le dijo, amenazante: ‘Dejá de hacer ruido tarada, te voy a prender fuego’ ”.

Las causas fueron reunidas y, finalmente, la causa contra el acusado fue elevada a juicio. El 15 de noviembre pasado se conoció la sentencia a “siete meses de prisión en suspenso por los delitos de amenazas y desobediencia, y a la realización de 20 días de trabajo comunitario en beneficio de una entidad de bien público, por las contravenciones de hostigamiento y maltrato”.

