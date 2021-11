Narcomenudeo y robos al voleo: radiografía del barrio de José C. Paz donde mataron al panadero

Ingreso de la panadería donde asesinaron a Joel (Luciano González)

Sobre la persiana de la panadería ubicada en la esquina de Cumaná y Martín Coronado, en José C. Paz, hay un cartel escrito a mano: “Cerrado por duelo”. Junto a ese papel, en una cartulina rosa se lee: “Justicia por Joel”. También hay una foto suya. A su lado, otra imagen, la de Claudio Hugo Gastón González, de 43 años, con el lema de “buscado” y “se ofrece una recompensa de $200.000″. Se trata del presunto asesino de Joel Sánchez (17), el que le dio cuatro puñaladas en ese mismo lugar donde trabajaba hasta tarde de ayer.

El adolescente asesinado vivía junto a su madre, su abuela y sus dos hermanos a pocos metros de la panadería que atendía por la tarde-noche. Cerca de las 19, salió del comercio envuelto en sangre, y gritó por ayuda. Los vecinos salieron de sus casas a socorrerlo, pero ya era tarde. Antes de desmayarse, Joel pidió por su mamá. En ese momento, el asesino tomó su bicicleta y escapó a toda velocidad por la calle Martín Coronado. Por el momento, no fue encontrado.

“Yo salí a la calle cuando escuché los gritos de auxilio. Me acerqué hasta la panadería y ahí estaba el chico con la remera llena de sangre. Todavía estoy en shock. El asesino pasó por la puerta de mi casa con la bicicleta mientras otro le gritaba, y le revoleó el cuchillo que cayó en mi puerta”, contó Carolina a Infobae, quien vive a metros de donde asesinaron a Joel.

El arma que arrojó el sospechoso antes de escapar (Luciano González)

Y siguió: “Después salieron más vecinos a intentar ayudarlo, llamamos a la Policía y llegó su madre, que lo sostenía sobre sus brazos. La ambulancia nunca apareció pero sí un patrullero: decían que no podían tocarlo al nene, que tenían que esperar a una ambulancia, entonces, los que estábamos ahí, empezamos a patearles el móvil hasta que la situación se caldeó y decidieron llevarlo, pero no alcanzó, se nos murió” .

Atenta al relato de Carolina, su madre, de 76 años, la escuchaba. “Lo que pasó no puede pasar, nunca había pasado algo así, ¿por qué? Acá nos conocemos todos, somos todos vecinos. Esto colmó todo. Yo tengo nietas de 9 años, ¿también las pueden matar así? Ahora, todos estamos en peligro, no se puede seguir de esta manera”, acotó la mujer, que prefirió no dar su nombre.

Jésica, la madre del adolescente asesinado (Luciano González)

El barrio donde asesinaron a Joel quedó convulsionado. Entre la tranquilidad de una zona de casas bajas y la sorpresa por la tragedia, los vecinos salieron a la calle este mediodía y, junto a Jésica, la madre de la víctima, se dirigieron hacia la Comisaría 3°, ubicada exactamente a 150 metros de donde ocurrió el crimen.

Frente a la seccional, Roxana, una de las tías del joven, junto a la madre del chico asesinado, y un puñado de vecinos fueron a pedirles respuestas a un comisario, que los recibió en la puerta.

“Todos sabemos quienes son los chorros de este barrio ¿cómo puede ser que ustedes no hagan nada? Siempre lo mismo, y ahora, ¿quién nos devuelve a Joel? ”, Roxana increpó al policía, que intentaba calmar la situación mientras la madre del adolescente lloraba desconsoladamente, acompañada de su otro hijo, Ariel, de 18 años.

La familia de Joel frente al comisario (Luciano González)

Luego, se retiraron. “Sabes lo que pasa acá. Siempre son los mismos ladrones, todos sabemos quienes son, pero todos eh. Hasta sabemos donde viven, ¿me vas a decir que la Policía no lo sabe? Terminemos con esto de una vez”, se quejó ante Infobae Jorge, un vecino del barrio.

“Igualmente, acá al que dicen que mató al pibe, la verdad que no lo conocemos, no es de acá. Sé que están diciendo que era del barrio, pero de acá no era seguro. Mirá, acá páramos siempre nosotros. Estamos en esta esquina todos los días (frente a la panadería) y nunca lo vimos. Eso es así”, continuó Jorge su relato, rodeado de otros vecinos que reafirmaron sus dichos.

Según puedo saber Infobae, el barrio donde asesinaron a Joel, es una zona tranquila. Sin embargo, lo que ocurre es que hay mucha venta al narcomenudeo. Muchas personas de paso que compran drogas y quedan bollando por el lugar a la espera de robar algún objeto rápido para comprar más sustancias: “fisuras”, los llaman los propios vecinos. De acuerdo a sus residentes, el lugar es un escenario marginal donde manda el robo al voleo, y a veces violento, por unas pocas monedas para poder seguir comprando droga.

Vecinos junto a la familia marchando (Luciano González)

“Acá está lleno de fisuras, no tenés los grandes ladrones. Todo es manoteo rápido. A veces hay casos de entraderas y demás, sí. Pero no es la generalidad. Gran parte del problema también nace porque hay mucha gente vendiendo droga por la situación económica del momento, entonces buscan hacer plata. Y como cada vez hay más, cada vez llegan más ‘fisuras’ y la situación empeora todos los días. Así estamos viviendo hoy”, relató Claudio, de 37 años, un vecino de la cuadra donde asesinaron a Joel.

El delincuente en moto armado que ataca en las grandes urbes no va a esa zona de José C. Paz. Ahí, usan bicicleta y, a lo sumo, lleva una faca para amedrentar a sus víctimas. Como el asesino que mató a Joel.

El crimen del adolescente dejó en vilo al barrio. Por las cámaras de seguridad de la zona se logró identificar al presunto asesino. González es un viejo conocido para la Justicia: tiene antecedentes. Ahora, cuenta con un pedido de captura de la UFI N°19, a cargo de la fiscal Mirna Sánchez.

El prófugo ingresó a penales de la provincia de Buenos Aires, según registros constatados por Infobae: estuvo preso por robo calificado y homicidio. Según las fuentes consultadas, dejó la cárcel con pena cumplida. Información policial habla de un pedido de captura por homicidio con fecha de 1998 en la jurisdicción de San Martín. Luego, registró un pedido de captura por el mismo delito con intervención de la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción, con fecha diciembre de 2014.

Claudio Hugo Gastón González

El delincuente no llegó a robarle nada. Se fugó en bicicleta, según confirmaron fuentes de la causa. En el camino, perdió un celular y la posible arma homicida, un cuchillo de carnicero. La Policía lo fue a buscar a su casa, no lo encontraron.

Mientras tanto, en el barrio lloran el crimen de Joel y los vecinos esperan a las 21 para darle el último adiós.

