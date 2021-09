Caso Chano Charpentier: ya tiene fecha la pericia psiquiátrica para saber si el músico puede declarar

Chano permanece internado en una clínica de Boulogne donde hace un tratamiento por sus adicciones (NA)

Desde la clínica de Boulogne, en San Isidro, donde Santiago “Chano” Moreno Charpentier está internado para tratar sus adicciones, el médico a cargo le avisó a la Justicia que el músico no estaba en condiciones de declarar. Ahora, se conoció que este miércoles el cantante será evaluado psiquiátricamente y, en función de ello, se resolverá si puede dar testimonio ante el fiscal que investiga las circunstancias en las que fue baleado por un policía en su casa del partido de Exaltación de la Cruz.

Chano (39) fue baleado el 25 de julio pasado en el marco de una crisis en su casa del barrio privado Parque de la Verdad y por las heridas fue operado en el Sanatorio Otamendi, donde le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas. Luego, fue derivado a la clínica de Boulogne: allí permanece internado.

El pasado 17 de agosto, el médico a cargo del tratamiento del ex líder de Tan Biónica avisó que Chano no estaba en condiciones de declarar . Ahora, se conoció que los especialistas del cuerpo médico psiquiátrico del Departamento Judicial de San Isidro serán los encargados de realizar la evaluación al cantante para conocer si puede brindar su testimonio sobre lo sucedido.

Por su parte, el abogado Fernando Soto, defensor del oficial que le disparó a Chano, Facundo Amendolara (27), informó que ya designaron un perito de parte para que participe de ese estudio.

El fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Zárate-Campana, finalizó con las declaraciones testimoniales en el marco de la causa, por lo que espera escuchar al músico para luego analizar las evidencias y resolver la situación procesal del policía.

Además, el fiscal Zocca aguarda los resultados de las pericias realizadas a la ropa de Chano para saber la distancia y el trayecto del disparo, y la ampliación del análisis del DVR que contiene las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda del artista, ya que hubo un problema técnico y no se pudo extraer la totalidad del contenido.

El policía Amendolara está imputado por balear a Chano por el delito de “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial” , que prevé 15 años de prisión.

Zocca quiere saber si Amendolara disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla mientras estaba bajo una crisis o si cometió un exceso .

El episodio investigado se desencadenó la noche del 25 de julio último en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar a Chano, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.

Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, el artista se violentó y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo a Amendolara, quien le disparó.

Por ejemplo, la médica, Emily Torrico Céspedes, y el enfermero Juan Marcelo Giménez que acudieron a la casa de Chano la noche en que el músico fue baleado ratificaron hoy ante la Justicia que el músico estuvo muy “agresivo” y “violento”, que amenazaba a los presentes con una “cuchilla” y que, de acuerdo al psiquiatra, el paciente sufría un “brote psicótico”.

El enfermero dijo que, tras escuchar el disparo, entró y vio a Chano tirado en el suelo “excitado” y “violento”, y que decía: “No me lleven, no me saquen de acá”.

