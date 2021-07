Condenaron a una mujer de 43 años por acosar sexualmente a un chico de 15 en un videojuego online

La periodista Carolina Haldemann perdió su voz por un problema de salud: “Es desesperante intentar hablar y que no te escuchen”

“No me olvidé de cómo hablar, pero lo hago muy bajito y lo menos posible. No me río a carcajadas, no grito, no toso”, contó a Teleshow la joven de 34 años que trabaja en Canal 26 y en el programa de Pampita, pero que por estos días se encuentra con licencia médica