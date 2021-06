Un bombero mató a un ladrón de 15 años que quiso robarle: era primo de M., la nena que fue secuestrada en marzo

Ruta 21 en González Catán: el ladrón muerto tras el hecho.

Un bombero de la Policía de la Ciudad que circulaba con su moto en González Catán asesinó de al menos tres disparos a un ladrón de 15 años que intentó asaltarlo junto a otros tres cómplices que ahora están prófugos. El hecho se produjo anoche pocos minutos antes de las 20 en la intersección de Ruta 21 y Armonía. El fiscal Federico Medone, que investiga el expediente, ordenó que el agente quede libre hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. El delincuente muerto, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, era primo de M., la nena de 7 años que estuvo secuestrada durante 3 días y que finalmente fue encontrada con vida.

Según la reconstrucción que realizó anoche la Policía Bonaerense en base a distintos testimonios, el oficial J.P.C de 27 años y con 6 de antigüedad en la fuerza porteña, que había entrenado como bombero en la PFA, circulaba con su moto Honda CB125 por la Ruta 21 cuando fue interceptado primero por dos delincuentes que lo obligaron a bajar y que luego recibieron el apoyo de otros dos que llegaron también en moto.

Si bien no se encontraron en el lugar cámaras de seguridad para corroborar el resto de la secuencia, se cree que uno de los ladrones sacó un arma para amedrentar al policía que a su vez desenfundó su pistola Bersa 9mm reglamentaria y realizó cinco disparos. Se cree que al menos tres impactaron en el cuerpo de uno de los ladrones mientras los otros huyeron del lugar y ahora son buscados por la Policía Bonaerense.

El ladrón que recibió los impactos quedó agonizante en el piso y fue la propia víctima del robo la que llamó al 911 pidiendo una ambulancia exactamente a las 20:16. Cuando la asistencia médica llegó ya era demasiado tarde y constataron la muerte en el lugar de M.B, de apenas 15 años.

El arma reglamentaria del bombero.

Algunos minutos después, mientras los efectivos de la Bonaerense realizaban los peritajes correspondientes y tomaban testimonio, se acercó la familia del delincuente muerto al lugar del hecho. Puntualmente, fue un tío del menor el que aportó el dato de que Barrios era primo de M. la nena de 7 años de la Villa Cildañez que en marzo de este año desapareció durante 3 días hasta que fue encontrada. La chica fue secuestrada por un cartonero llamado Carlos Savanz que actualmente está detenido y procesado por el hecho.

Durante los peritajes, se comprobó también que el arma que portaba el delincuente asesinado era un replica. En realidad, un arma de aire comprimido con balines de acero en su interior. Es válido aclarar que para la Justicia, al momento de analizar los hechos, no hace diferencia en si es una pistola real o falsa, ya que la víctima del robo no puede nunca darse cuenta de eso en el momento. Sin embargo, un juez puede evaluar o no posteriormente la aptitud del arma para el disparo.

En las fotografías tomadas por la Policía y adjuntadas al expediente se pueden observar que quedaron sobre el asfalto la moto utilizada por los delincuentes, el casco de uno de ellos y el arma replica.

El fiscal Medone finalmente ordenó que mientras se terminen de conocer los resultados de las pericias y sobre todo llegue a sus manos el resultado de la autopsia, J.P.C quede en libertad. El análisis del cadáver comenzará en las próximas horas.

