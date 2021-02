El indignante video viral del ataque de un policía a una amiga de Úrsula que pedía Justicia por el femicidio

Pueblada en Rojas por el femicidio de Ursula Bahillo

“Si un día no vuelvo, hagan mierda todo”, les había pedido Úrsula Bahillo (18), víctima de femicidio por parte del policía bonaerense Ezequiel Martínez, a sus amigos. La joven, que venía denunciando a su ex pareja y ya contaba con una orden de restricción a su favor, fue hallada muerta a puñaladas el lunes y el asesino quedó detenido.

Esa misma noche, familiares, amigos y vecinos de la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, se manifestaron para pedir justicia en las puerta de la comisaría local. Y en el marco de la protesta, se enfrentaron con los efectivos policiales con piedras y todo terminó con serios incidentes, balas de goma, corridas y personas detenidas.

Incluso, una camioneta policial Toyota Hilux que estaba estacionada frente a un colegio fue incendiada y empujada contra el edificio policial . También hubo marchas y protestas frente a los domicilios de dos fiscales y de un juez de paz.

Según un informe policial, nueve personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron demoradas por los disturbios y por resistencia a la autoridad . Todos ellos serán notificados de la formación de una causa y recuperarán la libertad en las próximas horas, informó la agencia de noticias Télam.

Los videos de la violenta respuesta policial ante el pedido de justicia de los amigos y familiares de Úrsula se replicaron en Twitter e Instagram. En uno de ellos se ve cómo una amiga de la víctima recibió un balazo de goma en la cara mientras increpaba a los efectivos que estaban custodiando la comisaría, en una respuesta desmedida y totalmente indignante.

Por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula, los allegados a la chica asesinada convocaron a una nueva manifestación para este martes a las 17 horas frente a la Plaza San Martín.

Una amiga de Úrsula fue herida en la cara con una bala de goma

“Queremos que sea algo pacífico”, dijo Milagros a TN, que fue quien vio a Úrsula con vida por última vez el domingo a la noche, en compañía de su ex a pesar de la perimetral que le impuso la Justicia.

“Eran las 20:30 horas cuando me la cruzo a Úrsula en un semáforo. Ella estaba con su moto y su ex en su auto. Le digo a mi novio ‘¿cómo puede ser que estén juntos?’. En ese momento me saluda medio raro como pidiéndome ayuda y me doy cuenta de que él la estaba molestándola”, relató Milagros.

“Al rato le mando una mensaje y le pregunto si estaba bien, y ella me responde que necesitaba testigos y que gracias a Dios los habíamos visto”, recordó la joven, quien se acercó a declarar a la comisaría de Rojas donde no quisieron tomarle la denuncia porque es menor.

Mamá de Úrsula Bahillo, la joven asesinada en Rojas, pidiendo justicia frente la comisaría local

“Fuimos a la comisaría con mi novio como a las 11 de la noche y ahí me encuentro con Úrsula. A él y a ella les tomaron declaración. Úsurla ya lo había denunciado a su ex también el viernes porque la hostigó cuando se había ido a tomar una cerveza con una amiga a un bar, y el domingo pasó lo que vi yo”, insistió Milagros.

Al increpar a la policía por la inacción ante las denuncias de su amiga, el agente les contó a Milagros y a su novio que “10 minutos antes de que nosotros llegáramos lo habían ido a notificar al ex a la casa para que se presentara el lunes en la fiscalía pero que él no estaba en la casa” , contó la joven, quien a su entender “fue lo que desató todo”.

El femicidio fue admitido por el propio agresor, quien ayer llamó por teléfono a su tío para contarle que se había “mandado una macana”.

Tras comentarle que se encontraba cerca de una escuela en el paraje rural Guido Spano, a pocos kilómetros de la localidad bonaerense de Rojas, el hombre se dirigió hasta allí y se encontró con el cadáver de la chica.

La causa quedó a cargo del fiscal Sergio Terrón, titular de la UFI 5 del Departamento Judicial de Junín, quien calificó el expediente como un femicidio: fuentes policiales agregaron a Infobae que Martínez ya contaba con varias denuncias por violencia de género. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron un cuchillo de gran porte con manchas de sangre.

