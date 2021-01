Quiénes son los delincuentes que intentaron robar la casa del actor Osvaldo Santoro y fueron detenidos a tiros por la policía

Los detenidos por el robo son Julio Vázquez César (27) y Matías Nicolás Cofano (29). Uno de ellos se dio a la fuga armado pero lograron capturarlo.

Sucedió esta madrugada en la localidad de Tres de Febrero. Con un criquet de auto, destornilladores barreta y guantes, dos delincuentes violentaron la reja de unas de las ventanas e ingresaron a la propiedad del actor Osvaldo Santoro en la zona de Caseros . Gracias a un vecino, que advirtió ruidos fuera de lo normal y dio aviso rápido a la Policía Bonaerense, los dos ladrones fueron detenidos.

Se trata de Julio César Vázquez (27) y Matías Nicolás Cofano (29), oriundos del barrio Derqui y de Ciudadela respectivamente. Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, los jóvenes forzaron una reja para entrar a la finca ubicada en la calle Rebizzo al 4900 que se encontraba vacía ya que Santoro vacaciona en Córdoba. Efectivos del Comando Patrulla de Tres de Febrero arribaron al lugar y lograron detener a Vázquez, mientras que Cofano se dio a la fuga armado con un viejo revolver calibre 32 con la numeración limada y el mango envuelto en cinta.

Tras una breve persecución, un efectivo finalmente logró reducirlo mediante un disparo en la pierna izquierda, la bala lo rozó y lo inmobilizó.

Vázquez tras ser detenido.

Vázquez y Cofano llegaron al domicilio de Santoro a bordo de un Peugeot 207 de color negro que, según se constató pertenece a Vázquez. En el auto, llevaron su kit de herramientas delictivo: pinzas, destornilladores y una ganzúa.

En diálogo con Infobae, el actor que se encuentra de vacaciones en Córdoba con su mujer, lamentó el hecho y sostuvo que no es la primera vez que es víctima de la inseguridad. “Creemos que son los mismos delincuentes que entraron a robar el año pasado”, dijo.

Por el hecho intervino la UFI Nº 7 de la jurisdicción.

El kit de herramientas de los delincuentes.

“Por suerte esta vez los pudieron agarrar”, destacó Santoro. Los ladrones, esta vez, que entraron a la casa por el mismo lugar que en el hecho anterior. “Una ventana muy chiquita, por la que no pasa nada. No se hubieran podido llevar más que dinero, que no hay. Y tampoco lo había el año pasado”.

Santoro -que fue concejal de Tres de Febrero por el bloque del Frente para la Victoria- agradeció el accionar de los policías: ”Se portaron tremendamente bien”, afirmó. Destacó que se trató de una “desgracia con suerte”, ya que los ladrones no pudieron llevarse nada. Como se encuentra pasando unos días en Córdoba, fue su hijo quien se dirigió a la casa para verificar que todo estuviera en condiciones, reparar la ventana que rompieron, hacer la denuncia y declarar en la fiscalía. “También hay que arreglar la luz. Es la nueva modalidad: rompen el poste de la vía pública, esperan, y luego ingresan”, describió el actor.

