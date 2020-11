“Ella lo quería tranquilizar”: habló el marido de una de las profesoras atacadas en la escuela de danzas de Belgrano

Sofía Bovino, una de las víctimas

Afortunadamente, Sofía Bovino y Julieta Antón están fuera de peligro. Esta tarde, ambas fueron víctimas del brutal ataque de Sebastián Villarreal, quien fue hasta la escuela Club de Danzas de Belgrano donde se encontraban las dos mujeres y las hirió con un cuchillo de carnicero, un episodio que terminó con la intervención de Policías de la Ciudad reduciendo al agresor de un disparo.

El objetivo de Villarreal era ir por Antón. Pero al advertir la situación, Bovino salió en defensa de la otra profesora. El hombre las lastimó a las dos. Ambas perdieron bastante sangre y se encontraban en estado de shock al momento de recibir las primeras asistencias, confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti. Luego fueron trasladadas al Hospital Pirovano.

Ya por la noche, desde la puerta de ese centro médico habló Juan, el marido de Sofía. Dijo que alcanzó a ver a su mujer unos minutos y llegó a cruzar algunas palabras sobre lo ocurrido. “Está súper agradecida con la policía, dice que era la única manera de pararlo. Me contó que ella se puso en el medio, lo quiso tranquilizar, le decía ‘ya está, no pasa nada’, y él le decía no te metas, porque el agresor la quería agarrar a la otra. Reaccionó de esa manera”.

Testigos filmaron parte del ataque desde el interior de la escuela

Juan aseguró que fue todo tan repentino que aún no pudo ver los videos del violento ataque, uno de ellos filmado desde el interior de la escuela. “No vi nada, las amigas me contaron que había habido un accidente, que había mucha sangre y que la habían llevado al hospital. Vivimos en San Isidro y vine lo más rápido que pude", agregó en una entrevista con TN.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Sofía resultó herida con una esquirla de la bala que evitó que el hombre las matara. La bailarina está fuera de peligro pero deberá ser operada y luego recibirá el alta. Por su parte, Julieta tenía cortes profundos en el brazo, otro no tan profundo en el cuero cabelludo y algunos raspones.

Julieta Antón, la otra víctima

Sofia es fundadora y dueña del Club de Danza desde hace cinco años. Hace una semana abrieron la escuela luego de estar varios meses cerrada debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Villarreal, de 30 años, es alumno del establecimiento de danza. Este medio contó la historia de obsesión que tenía con Antón. La seguía en las redes sociales, había tomado clases virtuales con la bailarina y la conoció personalmente hace unos días, cuando se reanudaron las clases presenciales.

Hoy, pasadas las 16, Villarreal llegó al estudio ubicado sobre la avenida Federico Lacroze, entre las calles Villanueva y 11 de Septiembre, subió al salón del primer piso donde Antón estaba dando clases y la agredió con un cuchillo de carnicero.

Algunos peatones que pasaban por la puerta del estudio escucharon gritos de auxilio que provenían desde el interior y dieron aviso a efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B que se encontraban en la zona. Los policías ingresaron de inmediato y vieron a Villarreal sujetando del brazo a Antón y sosteniendo con la otra mano el cuchillo.

Uno de los efectivos le dio la voz de alto pero como Villareal no depuso su actitud, el policía efectuó un disparo con su arma reglamentaria que dio en el glúteo derecho del agresor.

Villarreal fue trasladado al Hospital Tornú, donde quedó internado bajo custodia policial. También está fuera de peligro. Un equipo interdisciplinario de la Fiscalía de la Ciudad lo evaluará para determinar si padece alguna patología psiquiátrica de base. Por el momento, está acusado de lesiones graves reiteradas agravadas por ser las víctimas mujeres en contexto de violencia de género.

