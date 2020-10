Berazategui: polémica en torno a dos hermanos que declararon haber matado a un joven durante un intento de robo

Así fue el momento del asesinato al supuesto ladrón

En la mañana de ayer, dos hermanos mataron a un joven de un disparo al resistirse a un supuesto intento de robo en Berazategui. Sin embargo, el hecho quedó envuelto en versiones cruzadas. El primer relato del hecho señala que el joven muerto les intentó robar su camioneta y que lo mataron en el marco de una "legítima defensa'' . En cambio, allegados al fallecido aseguran que los dos hombres le robaron y luego lo asesinaron . Por el momento, la Justicia no comprobó ningún robo y los hermanos se encuentran detenidos y acusados de homicidio. El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad de las casas de la zona.

El hecho se produjo en la calle 118, entre la 15 y 16. En las imágenes se observa como los hermanos Walter y René Acevedo forcejean con Cristian Lautaro González, de 23 años, y luego le disparan. De este modo, la primera versión policial del episodio fue que González intentó robarles la camioneta, los hermanos se resistieron, le sacaron su arma calibre 9 milímetros y lo mataron de un disparo al cuello.

Luego, los hermanos huyeron del lugar. Walter, señalado como el autor material del asesinato, se dio a la fuga a bordo de la camioneta mientras que su hermano escapó a pie en otra dirección.

Así fue el momento del asesinato al supuesto ladrón

Una vez que se conoció el hecho bajo esa primera versión, los familiares de González rápidamente lo desmintieron y aseguraron que el joven no era “un ladrón y que en realidad los hermanos le quisieron robar a él y por eso lo mataron”.

Anoche los acusados se entregaron en una comisaría de la zona y quedaron a cargo del fiscal Carlos Riera, titular de la UFI Nº 5 de Berazategui, quien calificó el hecho como homicidio y ordenó su aprehensión. Según informaron fuentes de la causa a Infobae, aún no fue comprobado ningún robo y se analizan las distintas pruebas y testimonios para determinar lo ocurrido.

Por el momento, las fuentes judiciales determinaron que González no tenía ingresos en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque todavía resta el informe de antecedentes, ya que puede haber estado detenido en comisarías.

En el lugar del hecho se secuestró un cartucho perteneciente a una pistola 9 milímetros. También, pocas horas después de que los hermanos se entregaran en la comisaría, la Policía halló la camioneta con la que Acevedo escapó y dentro del vehículo se encontró el arma con la que mataron a González . Los investigadores aguardan los datos de la pistola para saber a quién pertenecía.

Lautaro González, de 23 años

De este modo, unas horas después del hecho, un amigo de González aseguró que en realidad los acusados “lo corrieron para robarle” y que “lo mataron a sangre fría”.

“A mi amigo lo quisieron bolsillear (sic) y ni se dejó, lo corrieron y lo mataron a sangre fría”, publicó Démian en su página de Facebook. El amigo de González añadió en otro posteo: “Dicen defensa propia, (que) quiso robar, él no tenía arma, él venía caminando de una juntadita y ellos lo corrieron para robarle” .

“Ahora todos mienten que él quiso robar y él no tenía necesidad de robar, estos supuestamente lo mataron para robarle las cosas, hay una chica que sabe todo y no quiere hablar. Yo ahora hago esto con miedo porque sé que me van a querer bardear, hacerme algo,me lo advirtieron pero acá estoy publicándolo porque quiero que desmientan todo lo que dijeron”, continuó Démian.

Por último, el joven se preguntó: “¿Defensa propia? se ve como lo corren, como lo apuntaron, le pegaron, él volvió a buscar su celular y estos le arrebataron la vida”.

El cadáver de González tras el disparo

Ante esta versión, una hija y una sobrina de los acusados dijeron que el hecho ocurrió en el marco de una “legítima defensa”.

“Le quiero pedir disculpas a la familia de Lautaro González, sé por lo que están pasando y entiendo su dolor, pero mi viejo y mi tío ya están pagando, no hace falta que metan a toda la familia en lo mismo, mis hermanitos, mis primos, tíos, mi vieja no tienen nada que ver”, publicó la joven en su Facebook.

Las familiares de los acusados, que recibieron amenazas por redes sociales, aseguraron que “todo fue en legítima defensa y se están aclarando las cosas, aunque muchos la están oscureciendo sacando conclusiones que no tienen nada que ver”.

“Lo único que voy a pedir a los que están organizando quemar/romper mi casa y la de mis tíos es que ellos no tienen la culpa de nada y que primero piensen que hay criaturas, lo material va y viene pero no hace falta que prendan fuego vivo a unas criaturas, solo eso pido, gracias por leer y la justicia va a determinar todo”, concluyó.

Por el momento, el fiscal Riera aguarda terminar de analizar todas las pruebas y mañana sentará a los hermanos Acevedo para que den su versión de los hechos y así intentar determinar si los detenidos actuaron bajo emoción violenta o cometieron un homicidio.

Seguí leyendo

El panadero de La Matanza que mató a un ladrón quedó más complicado: la Justicia investiga contradicciones en su relato y busca el arma homicida