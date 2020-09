Macabro hallazgo en Santiago del Estero: encontraron el cuerpo de un bebé recién nacido en un basural

Horror en Santiago del Estero: el cuerpo de un recién nacido fue hallado dentro de una bolsa y una caja en un basural

Un terrible hallazgo conmociona a la ciudad de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero, 180 kilómetros hacia el sur de la capital provincial: el cuerpo de un bebé de apenas cinco días con síndrome de Down fue encontrado dentro de una caja en medio de un basural.

El estremecedor descubrimiento se produjo este martes por la tarde, cuando un hombre que recorría un basural ubicado a la vera de la ruta Nº 21, en busca de residuos plásticos para vender, encontró el cuerpo de un bebé dentro de una caja, cubierto con trapos y una bolsa de harina. El hombre dio aviso a la policía y de inmediato intervino en el caso la fiscal de turno Florencia Garzón, que dispuso la realización de una autopsia. La División Criminalística, por otra parte, secuestró los distintos elementos en los que estaba envuelto.

El cadáver, de acuerdo al relato del hombre que lo halló, habría sido arrojado por el primero de los dos camiones recolectores de residuos que trabajaron ayer, entre las 7 y 8 de la mañana. “Cuando llegó el camión cayó la bolsa. Y cuando la abrí, encontré el cuerpito de un varoncito, ya grande, bien formado. Estaba envuelto con ropa con sangre. Lo puse en una caja y lo aparté del lugar para que no lo coman los perros y llamé a la policía. Nunca me imaginé una situación así. Estoy muy angustiado” relató Dionisio Montenegro, el joven que descubrió el cuerpo.

La autopsia, según informó el diario El Liberal, concluyó que el bebé efectivamente había nacido con síndrome de Down hace aproximadamente cinco días, este jueves o viernes, con un peso de 2,150 kilos y luego murió a causa de una asfixia. Los investigadores creen que el cuerpo fue ocultado adrede dentro de la bolsa y luego dentro de un canasto, que luego llegó hasta el basural a bordo de un camión recolector.

A partir del análisis de un informe que la fiscalía solicitó al municipio sobre la “ruta” y los barrios recorridos por el camión, la fiscal Garzón estableció un radio específico de búsqueda para encontrar a la o las personas que lo arrojaron. De esta manera, un grupo de policías abocados a este caso intentan rastrear a la madre o el padre en los barrios Sportivo, Villa Abregú y Manzione, en Añatuya, a sólo 5 kilómetros del basural, especialmente entre todas las parturientas recientes. Si bien todavía no hay sospechosos, de ser encontrados podrían ser acusados del delito de “homicidio calificado por el vínculo”.

En abril de 2017, también en Santiago del Estero, se produjo otro hallazgo similar en un basural de la localidad de Pinto. El cuerpo de una beba envuelto en un trapo fue encontrado entre cartones por un hombre que buscaba entre los desperdicios. En 2019, Maria Antonella López, que fue identificada gracias al testimonio de uno de los recolectores de residuos, fue juzgada por el hecho.

“Mi pareja sabía de mi embarazo. Solía pegarme desde el tercer año de convivencia. Al quedar embarazada vivía en su casa. Él y su hermana solían golpearme. Nunca denuncié porque él me tenía amenazada... El día anterior él me golpeó. Así se apuró el trabajo de parto. Me fui al baño y empecé a dar a luz parada", relató la joven ante el tribunal. "Una vez que nació la beba, le corté el cordón umbilical con la mano. Cubrí con una remera blanca y la llevé a la pieza. La puse en la cama. Desperté a mi hijo y le di matecocido. La beba no se movía. De noche, la envolví en una colcha y la puse al costado de la cama. Al día siguiente, la envolví en un mantel, más otros trapos, y la dejé en el canasto para la basura”, contó López, que finalmente fue condenada a prisión perpetua.

SEGUÍ LEYENDO:

Allanamiento en Ciudadela: una mujer con libertad condicional fue acusada de robar un bebé de tres meses y esconderlo en un taller clandestino

Golpeó a su hija bebé hasta casi matarla y después salió a robar: la vida violenta de Raúl Riveros