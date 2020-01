Raúl Esteban Riveros había sido detenido el 23 de febrero por el ataque a St. Pierre y enviado a la cárcel de Marcos Paz. Nacido en 1976, con 43 años, podría haber sido el padre de sus cómplices. No era la primera vez que pisaba Tribunales. El Tribunal N°22 le dio cinco años y once meses de cárcel no solo por el robo a St. Pierre: lo declararon reincidente al condenarlo por una segunda causa en su contra, mucho más grave, golpear hasta el borde de la muerte a su hija bebé en una pensión de Constitución, en la habitación 55 de la calle Solís.