También brindó detalles de su llegada al barrio privado, al cual, según confesó ella misma, ingresó tras romper el alambrado perimetral con un alicate. “Toqué la puerta, ella al verme se asustó y me empezó a gritar. Le pedí ver a Gustavo y me dijo que no estaba, que lo llame. Yo no llevaba celular y me arrojó el de ella con el número marcado. Siguió echándome y al advertir que estaba sin vehículo me señaló un llavero que está al lado de la puerta y me dijo que me fuera con su Jeep hasta la entrada para después tomarme un remís. Y fue lo que hice”, escribió Martínez. “No hubo forcejeo, ni amenazas, ni cuchillo, ni trincheta, ni cómplices. Más adelante lo voy a demostrar con pruebas y testimonios”.