El socio de “Pillín” en Ser Eco se repite en su segunda firma, Vanefra Servicios, que sí, curiosamente, está registrada como empleadora, con aportes pagos en los últimos meses. Previsiblemente, el principal empleado de Vanefra es el socio de “Pillín” mismo en los documentos: F.A.R, de 41 años, ex metalúrgico, oriundo de Granadero Baigorria, es otro polirubro comercial , carpintero o gastronómico según la AFIP, depende del día. Su rol en la trama, por lo pronto, se desconoce, el fiscal Moreno mantiene su expediente en estricta reserva hasta la audiencia imputativa de rigor que ocurrirá en algún momento de esta semana. Su nombre no resuena entre los conocedores de las tramas barra de Santa Fe. F.A.R, por ahora, es otro misterio.