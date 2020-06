“Lamentablemente no tiene buena contención familiar”, consideró una fuente del caso sobre el joven de 15 años . El adolescente tiene tres causas abiertas por delitos menores como arrebatos o pungueo. “Es un chico que no tiene contención familiar. La madre no apareció en la Fiscalía ni en la comisaría y no quiso notificarse de la imputación. El chico está indocumentado, no tiene partida de nacimiento” , comentó la fuente a Infobae, incluso lo describió como alguien “muy mal vestido, aspecto sucio, zapatillas rotas”, lo que da cuenta de su situación marginal.