Saluzzo y Tottis tuvieron tres hijos: uno de 18, otro de 14 y el menor de cinco años. El mayor usó sus redes sociales para despedir a su mamá. “No existen palabras, no encuentro motivos, necesito abrazarte. Sé que no te vas a ir nunca. Quizás Dios te necesitaba más que nosotros, no lo sé. Sé que te amo hasta el final de mis días. Gracias por todo mamá. Hasta siempre” , escribió el joven.