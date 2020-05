El joven corrió lo más fuerte que pudo hasta que llegó a la casa de su abuela. Le dijo a su prima: “Me robó el Chinito”. La chica no le creyó. Lo buscó por Facebook para ver si hablaban de la misma persona y Mena no tuvo dudas. Entonces, la prima y el chico terminaron yendo a la casa del “Chino” para que le devolviera las cosas. Golpearon las manos y empezaron a pedir los objetos robados. Sin embargo, los vecinos se fueron acercando y todo terminó en una pelea. La abuela del acusado los puso en fuga gritando que llamaría a la Policía, que ya estaba en camino, a pedido de la víctima. Cuando llegaron los efectivos, el padre del “Chino” los dejó pasar. No se imaginó que buscaban a su hijo. Los perros estaban ahí, encadenados a un costado, testigos de toda la escena.