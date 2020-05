Toda la situación dependía de la Justicia, la muerte de Videla no fue un tema estrictamente privado. Juan Pablo Salas, en ese entonces al frente del Juzgado Federal N°3 de Morón, estaba a cargo del expediente. Una fuente vinculada a la causa decía algo un poco perturbador en ese entonces: “La familia quiso cremarlo en un momento. No querían problemas, que la gente vaya y vandalice la tumba. Nadie quiere tener un disturbio encima de un velatorio”. El juez Salas no permitía la cremación, no hasta que los reportes finales de la autopsia estuviesen disponibles. Cremar el cuerpo no tenía sentido, al menos en lo religioso: Videla era un católico a ultranza.