-Recién me entero. Hace tres minutos supe de ésto, me habló una de mis hijas y me contó. No pude hablar con mi hijo, voy a ir atando cabos para componer la situación. Es una sorpresa espantosa. He pasado muchos golpes en la vida. Tengo 87 años, está todo dicho, pero nada como lo que vivo ahora. En este momento va a venir una de mis hijas, vamos a conversar para ver qué estrategia usamos como familia.