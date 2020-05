La autopsia comenzará en las próximas horas en la morgue de Chivilcoy, donde se realizan las autopsias de la jurisdicción. No se sabe el género de la víctima: no hay restos que determinen el sexo. La autopsia comenzará con el torso, luego otros miembros inferiores que fueron encontrados serán analizados: el cuerpo no está completo, se cree que el resto está en el río. No se encontró, por ejemplo, la cabeza. El documento en el BMW corresponde a un hombre.