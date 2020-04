“ Iba al cementerio porque me gustaba ver a las criaturas de dos patas muertas. ¡Y pensé que esas criaturas de dos patas muertas ya no pueden hacer más daño a los vivos! Y ahí comprendí el ciclo de la vida y de la muerte. Ellos, los humanos, roban la tierra, la destruyen, hacen daño a la naturaleza, viven matando a la tierra y cuando mueren la tierra los tapa a ellos. A veces iba solo. Pero después llevaba a mis hijos, mis gatitos, y les enseñé a pisotear las tumbas, a hacer agujeros con las manos y las patas y hacer pis y caca sobre las tumbas de las criaturas de dos patas muertas. El cementerio es el lugar más sano, el lugar de la justicia. Porque las criaturas no comen más vacas, no comen más pollos, no comen más cerdos, no usan más bolsas de plástico, no usan más cajas de cartón”, confesó.