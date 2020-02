En mayo de 2019, Gilad Gil Pereg le dijo al psiquiatra forense Mariano Castex en una sala de la cárcel de San Felipe, en Mendoza, que estaba en una situación catastrófica. “Porque yo soy un gato -le explicó-. No soy uno que actúa en dos patas como ustedes, y yo estoy aquí en condiciones que no pueden ser aptas para gatos. El problema mío (sic) es que yo soy un gato. Usted me ve como una criatura de dos patas, pero yo no soy criatura de dos patas. Yo me convertí en gato hace muchos años”, aseguró el militar israelí acusado de asesinar a su madre y a su tía grita. El hombre afirma que está loco, que es un enfermo mental, un esquizofrénico, que escucha voces y que lo quieren matar. Y dice que se niega a bañarse porque le tiene miedo al agua, como los gatos.