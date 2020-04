Los ataques sexuales ocurrieron en mayo y en junio del año pasado y, según su denuncia, tuvo como protagonista “al teniente Carranza, que era el jefe de instructores”. “Les comenté la situación a mis superiores y me dijeron que iban a hablar con Carranza para que deponga su actitud pero no tenía que hacer ninguna denuncia porque me decían que no me iba a recibir de policía”, afirmó la mujer, quien relató que finalmente, en noviembre del año pasado, decidió abandonar el curso.